У сборной РФ по футболу появился новый соперник, запрещенный в России

Российская команда может столкнуться с дипломатическим казусом, если сыграет с талибами

Запрещенная в РФ террористическая организация Талибан хочет провести товарищеский матч против команды России. Из-за санкций команда РФ отстранена от всех международных турниров, однако имеет право проводить товарищеские игры.

Талибы заявили о желании провести матч между сборными Афганистана и России. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Умари, передает РБК.

"Футбольная команда Афганистана хорошо играет и участвует в турнире в Азии. И мы ждем с нетерпением футбольного турнира между нашими странами", – заявил Умари.

Также Умари изъявил желание, чтобы спортсмены из Афганистана приняли участие в "Играх Дружбы-2024", правда, "международный" турнир в РФ находится под угрозой срыва в этом году.

Напомним, недавно сборная России впервые за долгое время сыграла против европейской команды. Команда Сербии согласилась приехать в гости в РФ. Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении товарищеских матчей со сборной Северной Кореи.