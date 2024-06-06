Польша - Украина: онлайн-трансляция матча
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сине-желтые проведут второй спарринг перед ЧЕ-2024
В пятницу, 7 июня, сборная Украины по футболу сыграет очередной товарищеский матч перед чемпионатом Европы-2024. В первой игре Сине-желтые дали бой команде Германии (0:0), а теперь проведут спарринг с Польшей
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Польша — Украина. Поединок состоится в Варшаве на стадионе "Народовы" и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Польша — Украина — начало в 21:45 (обновляется)
Сборная Украины после топового соперника померится силами со "средней" Польшей. Обе команды пробились на чемпионат Европы, при чем обе сделали это через стыковой раунд. Спарринг поможет тренерам сборных определиться с финальным составом и тактикой на Евро. Добавим, что в очном противостоянии поляки имеют на одну победу больше, чем украинцы (4 против 3 при 2 ничьих), однако букмекеры отдают лишь небольшое предпочтение Белым орлам в игре против Сине-желтых.
Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть матч Польша — Украина в прямом эфире.
Напомним, всего сборная Украины запланировала 3 спарринга перед ЧЕ-2024. К слову, на чемпионате Европы, который начнется 14 июня, Сине-желтые проведут как минимум три игры. Расписание матчей Евро-2024 доступно на сайте "Телеграф".