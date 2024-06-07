Збірна України програла Польщі, пропустивши 3 безглузді голи (відео)

Синьо-жовті здобули цінний урок перед Євро-2024

У п’ятницю, 7 червня, збірна України з футболу провела свій другий спаринг у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024. Синьо-жовті провели товариський поєдинок із Польщею.

Зустріч відбулася у Варшаві (Польща) на стадіоні "Народові" та завершилася з рахунком 3:1 на користь Польщі. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм розпочався з пресингу у виконанні господарів, що дало свої плоди. Вже на 11-й хвилині Себастьян Валюкевич після подачі з кутового та метушні у чужому штрафному майданчику відкрив рахунок у грі. Ще через 5 хвилин Пьотр Зелінський забив гол дальнім ударом, роблячи навіс… На 30-й хвилині колишній українець Тарас Романчук головою переправив м’яч у ворота Георгія Бущана після подачі з кутового. Наприкінці тайму Артем Довбик реалізував свій момент, забивши гол престижу.

У другому таймі темп гри помітно впав, а українці не стали штурмувати ворота поляків у товариській зустрічі, щоб не травмуватися перед ЧЄ.

Польща – Україна – 3:1

Голи: Валукєвич (11), Зелінськи (16), Романчук (30) – Довбик (41)

Попередження: Тимчик (49), Маліновський (56), Таловєров (86)

Польща: Скорупський, Ківьор, Саламон, Валукєвич (Берешинськи, 61), Залевськи (Пихач, 72), Романчук (Модер, 61), Зелінськи (Левандовськи, 61), Скурас, Шиманськи, Мілік (Урбанськи, 5; Калузінськи, 61), Букса.

Україна: Бущан, Миколенко (Зінченко, 46), Таловєров, Бондар, Тимчик, Сидорчук, Маліновський (Михайличенко, 70), Зубков (Мудрик, 69), Судаков (Шапаренко, 81), Ярмоленко (Циганков, 69), Довбик (Ванат, 77).

Статистика матчу Польща – Україна

Повний відеоогляд матчу Польща – Україна буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, у першій контрольній грі у червні 2024 року збірна України зіграла внічию з Німеччиною (0:0). Загалом перед Євро-2024 Синьо-жовті запланували три контрольні зустрічі. На ЧЄ-2024 наша команда зіграє у групі Е разом із Бельгією, Румунією та Словаччиною.