Ребров определился с составом сборной Украины на Евро-2024 (видео)

Сине-желтые поедут на чемпионат Европы с тремя форвардами

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым сформировал официальную заявку команды на финальную часть Евро-2024. Состав Сине-желтых стал известен сразу же после матча с Польшей (1:3).

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем официальном сайте. На видео болельщики с разных уголков нашей страны назвали имена футболистов, которые поедут на Евро-2024.

Заявка сборной Украины на Евро-2024

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо" Киев), 12. Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), 24. Александр Тымчик ("Динамо" Киев), 16. Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), 13. Илья Забарный ("Борнмут", Англия), 3. Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все – "Динамо" Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все – "Шахтер" Донецк), 17. Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), 10. Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), 8. Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: 11. Артем Довбик ("Жирона", Испания), 9. Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), 25. Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Заявка сборной Украины на Евро-2024

Напомним, Евро-2024 начнется 14 июня. Сборная Украины сыграет на турнире как минимум три матча.