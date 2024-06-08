Ребров визначився зі складом збірної України на Євро-2024 (відео)

Синьо-жовті поїдуть на чемпіонат Європи із трьома форвардами

Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024. Склад Синьо-жовтих став відомим відразу після матчу з Польщею (1:3).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті. На відео вболівальники із різних куточків нашої країни назвали імена футболістів, які поїдуть на Євро-2024.

Заявка збірної України на Євро-2024

Воротарі: 1. Георгій Бущан ("Динамо" Київ), 12. Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), 23. Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: 22. Микола Матвієнко, 2. Юхим Конопля, 21. Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), 24. Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), 16. Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), 13. Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), 3. Олександр Сваток (СК "Дніпро-1" Дніпро), 4. Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), 26. Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир).

Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко, 19. Микола Шапаренко, 18. Володимир Бражко (усі — "Динамо" Київ), 6. Тарас Степаненко, 20. Олександр Зубков, 14. Георгій Судаков (усі — "Шахтар" Донецьк), 17. Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), 15. Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), 10. Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), 5. Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), 8. Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія).

Нападники: 11. Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), 9. Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), 25. Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Заявка збірної України на Євро-2024

Нагадаємо, Євро-2024 розпочнеться 14 червня. Збірна України зіграє на турнірі як мінімум три матчі.