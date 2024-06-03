Так уже делали во времена СССР: как Россия пытается сорвать Олимпиаду в Париже

Игры в Париже пройдут уже этим летом

Россия, которая фактически оказалась отстранена от Олимпиады в Париже, начала тайную кампанию влияния, чтобы дискредитировать соревнования. Цель россиян — посеять страх перед возможными актами терроризма на Играх.

Об этом говорится в материале NBCnews, журналисты которого проанализировали новый отчет Microsoft по анализу угроз. В докладе говорится, что так называемые российские субъекты влияния начали свою враждебную кампанию еще прошлым летом.

Кроме самой Олимпиады россияне также хотят настроить людей против президента Франции Эммануэля Макрона. Для этого они даже опубликовали фальшивый фильм с дипфейком голливудского актера Тома Круза. К слову, фейковый фильм YouTube удалил по требованию Международного олимпийского комитета, но он по-прежнему доступен в Telegram, сообщает Microsoft.

Актер Том Круз

"Эти продолжающиеся российские операции влияния преследуют две основные цели: очернить репутацию [Международного олимпийского комитета] на мировой арене; и создать ожидание вспышки насилия в Париже во время летних Олимпийских игр 2024 года", — говорится в докладе.

Специалисты выяснили, что еще недавно представители России хотели извлечь выгоду из войны между Израилем и ХАМАСом, выдавая себя за боевиков и фабрикуя угрозы в адрес израильтян, которые посетят Игры 2024 года.

Российская кампания также публиковала и другие видеоролики. Один из них был якобы репортажем брюссельского СМИ Euronews и в нем ложно утверждалось, что парижане покупают страховку на недвижимость в ожидании терроризма.

В другом фейковом новостном ролике, выдающем себя за французскую телекомпанию France 24, российская кампания ложно утверждала, что 24% купленных билетов на олимпийские мероприятия были возвращены из-за опасений терроризма.

Еще один ролик был выпущен в виде видеоновости от ЦРУ и главного разведывательного управления Франции. В нем предупреждали потенциальных участников держаться подальше от Олимпийских игр 2024 года из-за предполагаемого риска террористической атаки.

В отчете Microsoft говорится, что Россия, как и Советский Союз до нее, имеет долгую историю нападок на Олимпийские игры.

"Если они не могут принять участие в Играх или выиграть их, то они стремятся подорвать, опорочить и унизить международное соревнование в умах участников, зрителей и мировой аудитории", — говорится в докладе.

Именно таким образом Советский Союз бойкотировал летние Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе и пытался повлиять на другие страны, чтобы они сделали то же самое.

Напомним, что россиян все же допустили до Олимпиады, но далеко не всех. Из-за войны в Украине представителям России запрещено выступать под своим флагом, также против них введены и другие жесткие ограничения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во Франции готовы к вероятным нападениям со стороны россиян во время Олимпиады.