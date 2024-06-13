Реваншу з Усиком не буде? Для Ф’юрі передбачили сумний кінець

Британець дуже тяжко переживає поразку в першому бою

Британський боксер Джонні Нельсон вважає, що йогоспіввітчизник Тайсон Ф’юрі може завершити кар’єру. Раніше Ф’юрі був помічений дуже п’яним в одному з барів свого рідного міста Моркамб.

Нельсон прокоментував цей епізод, зазначивши, що Ф'юрі перебуває в поганому психологічному стані і навряд чи вийде на бій-реванш із Усиком. Свій коментар він дав британському Mirror.

"Тайсон чоловік, він вирішив випити і нічого поганого в цьому немає. Я думаю, що Ф’юрі зараз починає усвідомлювати, що з ним сталося. Він не буде битися з Усиком. Він може завершити кар’єру через поразку в першому бою, він дуже тяжко переживає це.

Тайсон може посміхатися і жартувати, але не думаю, що він зважиться на реванш. У Тайсона знову може початися депресія, як це було 2015 року, коли він уже мав проблеми з алкоголем і наркотиками. Його оточення просто не підтримує, йому нема з ким поговорити", – зазначив Нельсон.

Як повідомляв "Телеграф", Ф’юрі програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу Олександру Усику. 21 грудня британець має знову зійтись у рингу з абсолютним чемпіоном світу з України. Бій-реванш відбудеться у Саудівській Аравії.