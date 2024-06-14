Євро-2024: найтитулованіші команди, шанси фаворитів та збірної України

У англійців, французів та німців найбільші шанси на перемогу

У п’ятницю, 14 червня, у Німеччині стартує чемпіонат Європи з футболу. 24 команди-учасниці протягом місяця виявлять найсильнішого в Європі, чемпіонат завершиться 14 липня.

Турнір буде проводитись у 10 містах, на 10 стадіонах, розпочнеться у Мюнхені, матчем відкриттям Німеччина – Шотландія (в цьому ж місті свій перший матч зіграє збірна України) та завершиться фіналом у Берліні. Також турнір приймуть Кельн, Дортмунд, Штутгарт, Гельзенкірхен, Гамбург, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні та Лейпциг. "Телеграф" розповідає про все, що потрібно знати напередодні нинішнього Євро — історію та регламент нинішнього турніру, фаворитів та шанси команди України підняти над головою трофей переможця турніру рівно через місяць.

Німці та іспанці — найтитулованіші

Чемпіонат Європи з футболу вперше пройшов у 1960-му році і відтоді проводиться раз на чотири роки. Єдиним винятком став 2020-й, коли змагання перенесли через пандемію коронавірусу. Той турнір відбувся 2021-го, відповідно, через 5 років після Євро-2016, а вже через 3 роки проходить Євро-2024. До цього звичний графік проведення турніру не збивався ніколи.

Першим чемпіоном Європи стала збірна СРСР, але вже в наступні роки переможцями турніру ставали звичніші для сучасного вболівальника команди-гранди з Іспанії, Італії та ФРН (Німеччини). Вже пізніше Євро вигравали команди Франції, Нідерландів та Португалії, які також відносяться до провідних у Європі. Але нерідкі на континентальних першостях й глобальні сенсації. Так, 1992-го Євро виграла збірна Данії, а 2004-го — команда Греції. Ні до, ні після ці команди не досягали таких значних успіхів ані на Євро, ані на чемпіонаті світу.

Разом з тим, до півфіналу сенсаційно дійшла Туреччина 2008-го, Уельс — 2016-го, та ж Данія 2021-го. І лише на українсько-польському Євро-2012 фаворити не пропустили вперед середняків та аутсайдерів. Квартет найкращих у Європі тоді склали Іспанія, Італія, Німеччина та Португалія, на чолі з Роналду.

Чинним чемпіоном Європи є команда Італії, яка у фінальному матчі Євро-2020 обіграла англійців у серії пенальті — 1:1 (3:2). Але команда перебуває в явній кризі. Після переможного Євро італійці провалили відбірковий турнір ЧС-2022, не потрапивши на Мундіаль. А на нинішній Євро-2024 до Німеччини прямо потрапили, але лише після грубої суддівської помилки, коли рефері не призначив пенальті у ворота італійської команди наприкінці матчу Україна — Італія в останньому турі відбіркового турніру.

Найбільш титулованими на даний момент є збірні Німеччини та Іспанії — по 3 титули переможця Євро. У Італії та Франції — по два, у інших збірних — СРСР, Португалії, Чехословаччини, Нідерландів, Данії та Греції — по одному титулу.

Ну і, звичайно, не можна не згадати, що на Євро-1988, де збірна СРСР дійшла до фіналу, у складі команди було... 14 гравців київського "Дінаамо". А на фінальний матч проти збірної Нідерландів у стартовому складі вийшли 7 вихованців українського футболу – Анатолій Дем’яненко, Василь Рац, Олексій Михайличенко, Олександр Заваров, Ігор Бєланов, Геннадій Литовченко та Олег Протасов.

Зі звичним регламентом

Євро вже втретє проводиться за регламентом із 24 командами, які поділені на 6 груп. Востаннє регламент змінювався після українсько-польського Євро-2012, коли 16 команд були поділені на 4 групи по 4 збірні. І вболівальники вже звикли до чемпіонатів Європи за участю 24 команд. Щоправда, зараз точаться розмови про збільшення кількості команд-учасниць до 32, але тільки з Євро-2032, за 8 років. І лише розмови.

Поки що 24 команди звично розбиті на 6 груп по 4 команди. По дві найкращі — 12, автоматично потрапляють у плей-офф 1/8 фіналу, до них же додаються ще 4 найкращі з 6 команд, які посіли у своїх групах 3 місця. І вже у плей-офф команди визначають найсильнішого за олімпійською системою, з вибуттям. При цьому матч за 3 місце на Євро, на відміну від ЧС, не проводиться. І кожен програний на стадії плей-офф матч стає останнім для команди.

Таким чином, переможець турніру має провести на полях Німеччини 7 матчів. Три на груповому етапі та чотири — у плей-офф.

Шанси Реброва та Ко

Збірна України, як вже згадувалося, перший матч на Євро проведе в Мюнхені, а суперником стане команда Румунії. Це дуже непростий, непоступливий суперник, гра з яким має стати ключовою у боротьбі за 2-е місце за підсумками групового турніру загалом.

Після цього команда проведе гру зі збірною Словаччини, одним із аутсайдерів чемпіонату у Дюссельдорфі. Зрозуміло, що в цьому матчі українці просто зобов’язані перемагати, якщо хочуть на щось розраховувати на Євро в цілому.

І, нарешті, у заключній грі групового етапу українці зійдуться із командою Бельгії, фаворитом групи, але вже не тією командою, що було 4-8 років тому. У бельгійців пішло "золоте покоління" гравців, і навіть із цією командою "синьо-жовтим" цілком до снаги боротися за очки і, навіть, за перемогу.

Втім, найреальніший прогноз для збірної України. його ж дають букмекери, 2-3 місця у групі та вихід до 1/8 фіналу, але не більше. Favbet ставить команду на 12-е місце у списку переможців з коефіцієнтом 67 до 1 на перемогу. Можна заробити багато грошей, але лише якщо українці зможуть створити сенсацію. До речі, цей прогноз — 12-е місце, відповідає загальній думці фахівців — вихід до 1/8 фіналу і не більше.

Хоча, наприклад, колишній тренер "Динамо" та "Шахтаря" румунський фахівець Мірча Луческу вважає збірну України найсильнішою командою східної Європи. І, до речі, пророкує їй вихід до півфіналу турніру.

Звичні фаворити

Що стосується фаворитов турніру, то це ті самі гранди європейського футболу — Англія, Франція, Німеччина, Португалія, Іспанія та Італія. Головними фаворитами турніру вважаються родоначальники футболу, на рахунку яких немає жодної перемоги на Євро. Анлійці виграли чемпіонат світу-1966, але лише раз грали у фіналі Євро, три роки тому, 2021-го, на рідному "Уемблі". І, як вже згадувалося, програли у серії пенальті збірній Італії.

Тим не менш, зараз вони головні фаворити Євро на думку букмекерів — 4,10 до 1. У віце-чемпіонів світу французів (програли Аргентині у фіналі), що йдуть слідом, 5 до 1, а у господарів майбутнього Євро збірної Німеччини 6,50 до 1. Далі йдуть португальці з Роналду, шанси на перемогу у яких, на думку букмекерів, 8 до 1, і лише потім йдуть Іспанія (9) та Італія (15). Також не варто скидати з рахунків команду Нідерландів (17 до 1). До речі, такі самі шанси у команди Бельгії — суперника українців у групі. А ось далі йде команда Хорватії з коефіцієнтом лише 40 до 1.

Де дивитись?

Офіційним транслятором матчів Євро-2024 є сервіс Megogo. Крім того, деякі поєдинки транслюватимуться на регіональних каналах Суспільне ТБ.

Загальнодоступні канали Суспільне ТБ покажуть матч відкриття, всі ігри збірної України, а також по одній грі в інші дні, як групового турніру, так і плей-офф, включаючи обидва півфінали та фінал. Усього Суспільне ТБ покаже 22 матчі.

Також Радіо Промінь дозволить не пропускати матчі Євро-2024 з футболу для вболівальників, які не зможуть подивитися поєдинки, а лише послухати.