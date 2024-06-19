У Украины "украли" Крым: немецкое ТВ попало в скандал с неправильной картой на Евро (фото)

Организаторы трансляции не отметили на карте Крым, как часть Украины

Немецкие телеканалы Magenta TV и RTL допустили оплошность при трансляции чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии. На карте были показаны страны-участницы, где Украина появилась без Крыма.

Ведущий трансляции Йоханнес Кертер уже принес свои извинения, сообщает Franffurter Allgemeine. Это произошло во время прямого эфира трансляции чемпионата Европы по футболу.

В совместном эфире Magenta TV и RTL 18 июня, перед игрой между Турцией и Грузией, была показана карта, на которой не был показан черноморский полуостров Крым как часть Украины. Перед столом ведущего Кернера и эксперта Михаэля Баллака висела карта Европы, на которой были показаны все страны-участницы чемпионата Европы в Германии. Страны были выделены цветом с соответствующими флагами. Однако, что касается Украины, то Крым не был окрашен в украинские цвета. "Это абсолютная оплошность, мы искренне сожалеем и приносим искренние извинения", — сказал Кернер, назвав эту оплошность серьезной ошибкой.

Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году в нарушение международного права и с тех пор оккупирует полуостров. Украина неоднократно заявляла, что освободит Крым от российской оккупации.

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