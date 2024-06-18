Сборная Украины сыграет "матч жизни" на Евро-2024: где смотреть игру со Словакией

Сине-желтые проведут второй матч на ЧЕ-2024

Сборная Украины, уступив в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024 Румынии (0:3), находится на грани вылета из турнира. Сине-желтые смогут реабилитировать перед болельщиками уже в пятницу, 21 июня, когда состоится игра со Словакией.

В прямом эфире в Украине игру национальной сборной против словаков можно посмотреть на медиа-платформе Megogo а также на "Суспільне". Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, по информации sport.ua, матчи нашей команды будут доступны для бесплатного просмотра в цифровом эфире T2 на всех телеканалах, которые ведут национальный телемарафон.

В сети игра группы Е будет доступна эксклюзивно на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Бесплатно встречу Словакия — Украина можно будет посмотреть на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Черкассы, Полтава и тд), а также в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ.

Отметим, в случае поражения сборная Украины рискует вылететь из турнира, ведь в третьем туре на нашу команду ожидает дуэль с мотивированной Бельгией, где очки взять будет значительно сложнее. Добавим, что матч Словакия — Украина состоится в Дюссельдорфе на одноименной арене, начало — в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Словакии взяла три очка с Бельгией (1:0), перевернув ситуацию в нашей группе с ног на голову. С расписанием и результатами всех матчей ЧЕ-2024 по футболу можно ознакомиться на сайте "Телеграф".