В України "вкрали" Крим: німецьке ТБ потрапило у скандал із неправильною картою на Євро (фото)

Організатори трансляції не відзначили на карті Крим, як частину України

Німецькі телеканали Magenta TV та RTL допустили помилку при трансляції чемпіонату Європи з футболу, який проходить у Німеччині. На карті було показано країни-учасниці, де Україна з’явилася без Криму.

Ведучий трансляції Йоханнес Кертер вже вибачився, повідомляє Franffurter Allgemeine. Це сталося під час прямого ефіру трансляції чемпіонату Європи з футболу.

У спільному ефірі Magenta TV та RTL 18 червня, перед грою між Туреччиною та Грузією, було показано карту, на якій не було показано чорноморський півострів Крим як частину України. Перед столом ведучого Кернера та експерта Міхаеля Баллака висіла карта Європи, на якій були показані всі країни-учасниці чемпіонату Європи у Німеччині. Країни були виділені кольором із відповідними прапорами. Однак, щодо України, Крим не був пофарбований в українські кольори. "Це абсолютна помилка, ми щиро шкодуємо і приносимо щирі вибачення", — сказав Кернер, назвавши це серйозною помилкою.

Росія анексувала український Крим у 2014 році, порушуючи міжнародне право, і з того часу окуповує півострів. Україна неодноразово заявляла, що визволить Крим від російської окупації.

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