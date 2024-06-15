Италия - Албания: онлайн-трансляция голов на Евро-2024

Действующие чемпионы начинают свой путь на Евро-2024 в Дортмунде

В субботу, 15 июня, на чемпионате Европы по футболу в Германии состоится матч первого тура в группе B Италия — Албания. К слову, Евро-2024 парализовал работу албанского парламента.

"Телеграф" проведет онлайн игры Италия — Албания. В этой статье оперативно будут добавлены только голы, а по окончании встречи — видеообзор поединка.

Италия — Албания — начало в 22:00 (обновляется)

Италия примет Албанию в Дортмунде (Германия) на BVB-Штадион, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Итальянцы обязаны побеждать, учитывая огромную разницу в классе соперников, правда, не стоит забывать как маленькая по меркам футбола сборная Северной Македонии потрепала нервы Скуадра Адзурра в недалеком прошлом. Албанцы не являются новичками на ЧЕ и тем более сделают все, чтобы показать достойный результат в группе. Однако сделать этой будет очень сложно.

В группе В также выступают Испания и Хорватия, которые провели свой очный поединок также 15 июня. С расписанием и результатами матчей Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Добавим, что у нас на сайте также доступно расписание трансляций группового этапа ЧЕ-2024.