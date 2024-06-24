Албания - Испания: онлайн-трансляция голов Евро-2024

Испанцы фактически сыграют товарищеский матч

В понедельник, 24 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу сыграют представители группы B. Сборная Испании встретится с Албанией.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Албания — Испания. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании игры — лучшие моменты встречи.

Албания — Испания — начало в 22:00 (обновляется)

Сборная Испании уже обеспечила себе первое место в квартете B, а потому тренер, похоже, даст лидерам команды отдохнуть. А вот албанцам необходима только победа, чтобы гарантированно занять как минимум третье место. Смогут ли албанские футболисты справится с дублем Фурии Роха увидим уже сегодня.

Матч Албания — Испания состоится в Дюссельдорфе на одноименной арене, начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Эту встречу покажут в прямом эфире в Украине бесплатно.

Напомним, на Евро-2024 испанцы разгромили хорватов (3:0), после чего обыграли итальянцев в битве за первое место (1:0). Албания, в свою очередь, стартовала с поражения от Италии (1:2), а затем вырвала ничью с хорватами (2:2).