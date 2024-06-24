Албанія – Іспанія: онлайн-трансляція голів Євро-2024

Іспанці фактично зіграють товариський матч

У понеділок, 24 червня, на чемпіонаті Європи-2024 зі футболу зіграють представники групи B. Збірна Іспанії зустрінеться з Албанією.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Албанія — Іспанія. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а після закінчення гри – найкращі моменти зустрічі.

Албанія — Іспанія — початок о 22:00 (оновлюється)

Збірна Іспанії вже забезпечила собі перше місце у квартеті B, а тому тренер, схоже, дасть лідерам команди відпочити. А ось албанцям потрібна лише перемога, щоб гарантовано зайняти як мінімум третє місце. Чи зможуть албанські футболісти впоратися із дублем Фурії Роха побачимо вже сьогодні.

Матч Албанія – Іспанія відбудеться у Дюссельдорфі на однойменній арені, початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Цю зустріч покажуть у прямому ефірі в Україні безплатно.

Нагадаємо, на Євро-2024 іспанці розгромили хорватів (3:0), після чого обіграли італійців у битві за перше місце (1:0). Албанія, у свою чергу, стартувала з поразки від Італії (1:2), а потім вирвала нічию з хорватами (2:2).