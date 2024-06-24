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На выход Украины в плей-офф Евро-2024 могут повлиять желтые карточки: реалистичный сценарий

Автор
Кирилл Стадниченко Кирилл Стадниченко
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Игроки сборной Украины
Игроки сборной Украины. Фото УАФ

Количество предупреждений будет играть при прочих равных показателях

Количество предупреждений играет важную роль в рейтинге команд, занявших 3-и места в своих группах на Евро-2024. Согласно регламенту турнира, четыре лучшие из шести команд, которые займут третьи места, попадут в плей-офф.

Так, если сборная Украины проиграет в последнем матче группового этапа сборной Бельгии со счетом 0:1, а команда Словакии не возьмет очков в игре с Румынией, то сборная Украины займет третье место в своей группе с одинаковыми показателями с командой Венгрии, сообщает "Телеграф".

Сборная Венгрии завершила турнир в группе А с тремя очками (одна победа, два поражения) и разницей мячей — 2:5. И теперь, если украинцы в третьем туре проиграют Бельгии именно со счетом 0:1 и займут 3-е место в итоговой турнирной таблице, то Венгрию и Украину "рассудят" дисциплинарные санкции — пятый из шести возможных критериев.

В частности, сейчас у венгров восемь игровых желтых карточек, а также одна — у футболиста за пределами поля (запасного). У сборной Украины за два первых матча группового раунда суммарно две желтые карточки. И если подопечные Серея Реброва сыграют дисциплинированно и не заработают больше пяти желтых карточек, то сборная Украины будет выше Венгрии в рейтинге третьих мест.

Напомним, что матч Украина — Бельгия состоится в среду, 26 июня. Начало игры — в 19.00 по киевскому времени.

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#Футбол #Сборная Украины #Сергей Ребров