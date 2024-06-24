На вихід України до плей-офф Євро-2024 можуть вплинути жовті картки: реалістичний сценарій

Кількість попереджень гратиме роль за інших рівних показників

Кількість попереджень відіграє важливу роль у рейтингу команд, які посіли 3 місця у своїх групах на Євро-2024. Згідно з регламентом турніру, чотири найкращі із шести команд, які займуть треті місця, потраплять до плей-офф.

Так, якщо збірна України програє в останньому матчі групового етапу збірній Бельгії з рахунком 0:1, а команда Словаччини не візьме очок у грі з Румунією, то збірна України займе третє місце у своїй групі з однаковими показниками з Угорщиною, повідомляє "Телеграф".

Збірна Угорщини завершила турнір у групі А з трьома очками (одна перемога, дві поразки) та різницею м’ячів – 2:5. І тепер, якщо українці у третьому турі програють Бельгії саме з рахунком 0:1 і посядуть 3-е місце у підсумковій турнірній таблиці, то Угорщину та Україну "розсудять" дисциплінарні санкції — п’ятий з шести можливих критеріїв.

Зокрема, зараз угорці мають вісім ігрових жовтих карток, а також одну — у футболіста за межами поля (запасного). У збірної України за два перші матчі групового раунду сумарно дві жовті картки. І якщо підопічні Серея Реброва зіграють дисципліновано і не зароблять більше п’яти жовтих карток, то збірна України буде вищою за Угорщину в рейтингу третіх місць.

Нагадаємо, що матч Україна – Бельгія відбудеться у середу, 26 червня. Початок гри – о 19.00 за київським часом.