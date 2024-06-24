"Регион у нас такой": украинский футбольный клуб пошел на радикальные меры из-за ТЦК

Президент клуба отметил, что игроки не хотят ехать в Хуст

Аматорский футбольный клуб ФАТ "Подоляны" из Тернополя объединяется с "Хустом" в единый ФК. Клуб будет играть в сезоне-2024/25 годов в Первой лиге под названием "Хуст-Подоляны".

Президент ФК "Хуст" Михаил Мадярчик подтвердил информацию об объединении двух команд сайту "Украинский футбол". В частности, он отметил:

"Такой шаг, как объединение, является вынужденным, сейчас, в условиях войны, "Хуст" не имеет возможности приглашать к себе игроков. И речь не о финансах".

Руководитель клуба из Закарпатья добавил: "Клуб не может предоставить футболистам гарантий безопасности, получить бронирование от армии. Из-за этого сформировать коллектив очень сложно. Не хотят игроки ехать на Закарпатье, потому что регион у нас такой. Пограничный. Слишком активный… Здесь работники ТЦК гребут всех подряд. Им все равно, кто ты: футболист или рядовой гражданин".

Известно, что ранее "Подоляне" проводили аттестацию, чтобы получить статус профессионального клуба. Тернопольский коллектив еще продолжает выступать в сезоне-2023/24 в любительском чемпионате Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что клуб Зеленского получил бронь от мобилизации.