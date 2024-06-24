"Регіон у нас такий": український футбольний клуб пішов на радикальні заходи через ТЦК

Президент клубу зазначив, що гравці не хочуть їхати до Хуста

Аматорський футбольний клуб ФАТ "Подоляни" з Тернополя об`єднується з "Хустом" у єдиний ФК. Клуб гратиме у сезоні-2024/25 років у Першій лізі під назвою "Хуст-Подоляни".

Президент ФК "Хуст" Михайло Мадярчик підтвердив інформацію щодо об’єднання двох команд сайту "Український футбол". Зокрема, він зазначив:

"Такий крок як об’єднання є вимушеним, зараз, в умовах війни, "Хуст" не має можливості запрошувати до себе гравців. І мова не про фінанси".

Керівник клубу із Закарпаття додав: "Клуб не може надати футболістам гарантій безпеки, отримати бронювання від армії. Через це сформувати колектив дуже складно. Не хочуть гравці їхати на Закарпаття, бо регіон у нас такий. Прикордонний. Надто активний… Тут працівники ТЦК гребуть усіх поспіль. Їм байдуже, хто ти: футболіст чи пересічний громадянин".

Відомо, що раніше "Подоляни" проводили атестацію, щоб набути статусу професійного клубу. Тернопільський колектив ще продовжує виступати у сезоні-2023/24 у аматорському чемпіонаті України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що клуб Зеленського отримав броню від мобілізації.