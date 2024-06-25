Англия - Словения: онлайн-трансляция голов Евро-2024

Обе команды ведут борьбу за попадание в плей-офф

Во вторник, 25 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу пройдут матчи в группах С и D. Завершать программу игрового дня будут команды Англии и Словении.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Англия — Словения. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании игры — лучшие моменты поединка.

Англия — Словения — начало в 22:00 (обновляется)

Сборная Англии подходит к игре в качестве явного фаворита, однако Львы на этом турнире демонстрируют довольно слабую игру, из-за чего их критикуют на родине. Англичане гарантировали себе место в 1/8 финала, правда, с какой позиции решит игра со Словенией. Словенцы, в свою очередь, гарантируют себе попадание в плей-офф как минимум с третьего места в случае ничьей.

Матч Англия — Словения покажут в Украине, правда, за легальный просмотр поединка придется заплатить. Добавим, что игра состоится в Кельне на одноименном стадионе, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на Евро-2024 Англия стартовала с победы над Сербией (1:0), после чего сыграла вничью с датчанами (1:1). Словения дала бой Дании (1:1) и упустила победу над Сербией (1:1).