Англія — Словенія: онлайн-трансляція голів Євро-2024

Обидві команди ведуть боротьбу за потрапляння у плей-оф

У вівторок, 25 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу пройдуть матчі у групах С та D. Завершувати програму ігрового дня будуть команди Англії та Словенії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Англія — Словенія. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а після закінчення гри – найкращі моменти поєдинку.

Англія — Словенія — початок о 22:00 (оновлюється)

Збірна Англії підходить до гри як явний фаворит, проте Леви на цьому турнірі демонструють досить слабку гру, через що їх критикують на батьківщині. Англійці гарантували собі місце у 1/8 фіналу, щоправда, з якої позиції вирішить гра зі Словенією. Словенці, у свою чергу, гарантують собі попадання у плей-оф як мінімум з третього місця у разі нічиєї.

Матч Англія — Словенія покажуть в Україні, щоправда, за легальний перегляд поєдинку доведеться заплатити. Додамо, що гра відбудеться у Кельні на однойменному стадіоні, початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Євро-2024 Англія стартувала з перемоги над Сербією (1:0), після чого зіграла внічию з данцями (1:1). Словенія дала бій Данії (1:1) та втратила перемогу над Сербією (1:1).