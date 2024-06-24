Футболист сборной Украины нашел новый клуб во время Евро-2024: выбор игрока удивил

Александр Сваток уедет в американскую MLS

Защитник сборной Украины по футболу Александр Сваток, который последние четыре года защищал цвета "Днепра-1", подписал контракт с американским клубом "Остин". Новая команда украинца выступает в Западной конференции MLS.

Инсайдер Том Богерт утверждает, что в ряды "Остина" Сваток вольется сразу же после Евро-2024. Команда сыграет еще, как минимум один матч.

Сваток не выходил на поле в матчах Евро-2024, ни в основном составе, ни на замену. Игрок принял участие только в товарищеском матче перед Евро-2024 со сборной Германии.

В клубном сезоне-2023/24 игрок провел за "Днепр-1" во всех турнирах 31 матч. В них он забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, что сборная Украины уже провела на Евро-2024 два матча. Подопечные Сергея Реброва проиграли сборной Румынии (0:3) и одолели команду Словакии (2:1). Команда имеет шансы выйти в плей-офф — 1/8 финала, даже в случае поражения от сборной Бельгии в последней игре группового этапа.