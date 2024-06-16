В РФ пожелали смерти вратарю сборной Италии: все из-за позорного трансфера ПСЖ

Парижский суперклуб купил игрока в стране-агрессоре

Бывший вратарь сборной СССР и московского "Спартака" 83-летний Анзор Кавазашвили прокомментировал переход российского вратаря Матвея Сафонова из "Краснодара" в ПСЖ. Ранее Кавазашвили хотел убрать Украину из международного футбола.

Соответствующий комментарий Кавазашвили приводит bookmaker-ratings.ru. В сети раскритиковали этот трансфер, ведь в бюджет РФ попадет часть из 20 млн евро, которые французы заплатили за игрока. Добавим, что Анзор отметил, что Сафонов сможет заменить основного вратаря парижан и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму, если итальянец "сломается, заболеет или умрет".

"Я против перехода Сафонова в "ПСЖ". Там есть надежный вратарь, который долго и надежно играет. Матвею нужно ждать, пока основной вратарь заболеет, сломается или умрет, чтобы освободилось место.

К Доннарумме привыкли болельщики, защитники и сам клуб. Второму вратарю придется привыкать, доказывать – Матвею будет сложно… Как бы он не сломался морально.

Ему не нужно было идти в "ПСЖ", там есть классный вратарь. Боюсь, он не попадет в стартовый состав и французский клуб, возможно, начнет его отдавать в аренду. Мне не нравится это!" — заявил Кавазашвили.

ПСЖ представил Сафонова

Ранее сообщалось, что форвард сборной Венгрии Мартин Адам прославился на чемпионате Европы-2024, просто выйдя на замену. К слову, россиян не допустили даже к отбору на Евро-2024.