Били лежачих фанатів ногами: на Євро-2024 новий скандал, тепер футболісти ні до чого (відео)

Стюарди побили фанатів у бетонному тунелі, що веде до поля у Франкфурті.

Поліція Франкфурта проводить розслідування після того, як у Мережі з’явилося відео, де фаната б’ють стюарди Євро 2024. Інцидент трапився під час матчу Португалії та Словенії у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Декілька співробітників у жовтих та помаранчевих жилетах з написом "Стюард" затримують двох чоловіків у бетонному тунелі, що веде до поля у Франкфурті, повідомляє The Telegraph. На кадрах видно, як одну людину утримують на підлозі обличчям вниз, а іншу притискають до стіни, після чого її б’ють кулаками та ногами.

"Ми, звичайно, знаємо про це і вже проводимо розслідування", — написала поліція Франкфурта на сайті X у середу у відповідь на запит одного з користувачів щодо інциденту. Також УЄФА у своїй заяві повідомив, що "знає про інцидент, що стався між стюардами та вболівальником під час матчу Португалія — Словенія, і засуджує будь-яку насильницьку поведінку. Інцидент, показаний на відео, наразі є предметом поліцейського розслідування. УЄФА не може давати подальших коментарів до завершення розслідування.

У свою чергу група Football Supporters Europe, яка об’єднує фанатські угруповання з усього континенту і співпрацює з УЄФА, у своїй заяві зазначила: "Усім, хто винен у цьому, не місце на стадіоні, і вони повинні відповісти за свої дії".

Поліція громадської безпеки, португальський аналог англійського підрозділу футбольної поліції, який підтримує зв’язок між владою за кордоном та вболівальниками, поки що не може підтвердити громадянство Португалії у зображених на відео вболівальників. У заяві PSP йдеться: "Було зафіксовано інцидент між групою стюардів і двома фанатами, імовірно вболівальниками збірної Португалії. Як тільки національна делегація дізналася про інцидент, ще до того, як він став надбанням громадськості, вона ініціювала низку кроків з німецькою владою, зокрема, через Міжнародний центр поліцейського співробітництва та УЄФА як організатора змагань".

Матч Португалія — Словенія відбувся у понеділок, 1 липня, і завершився перемогою португальської команди у серії пенальті, з рахунком 3:0. Під час гри Кріштіану Роналду не забив пенальті у додатковий час, після чого його принизили на британському ТБ.