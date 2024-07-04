"Выглядят лучше всех": легендарный украинский тренер предсказал победителя игры Испания - Германия на Евро

Вячеслав Грозный считает, что испанцы выиграют в серии пенальти

Известный футбольный тренер Вячеслав Грозный считает сборную Испании фаворитом предстоящей игры 1/4 финала Евро-2024 против команды Германии. Специалист предсказал, что "красная фурия" победит в серии пенальти.

Он отметил, что команды равны по классу и обе забьют в игровое время, будет результативная ничья. А все плюсы команды Испании нивелируют "домашние трибуны", которые будут неистово поддерживать команду-хозяйку нынешнего Евро, сообщает "Телеграф".

"Думаю, что матч Испания -Германия не закончится ни в основное, ни в дополнительное время. Наверняка, здесь будет серия пенальти. Обе команды практически равны по потенциалу и возможностям своих лидеров. У обоих команд новые тренеры и это Евро – очень большое испытание для наставников. При этом, тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте с 2013-го года руководит командами разных возрастов в Испании – 19-летних, 21-летних, 23-летних…

И де ла Фуэнте смог перестроить наицональную команду. Они сейчас выглядят лучше всех — шикарный контроль мяча, очень быстрые, реактивные игроки. Испанцы на этом первенстве, лично мне, нравятся больше всех — Родри выходит на роль Бускетса, Педри универсальный игрок, у них шикарные фланги атаки… Тот же Ламин Ямаль отлично смотрится. Есть проблемы в обороне и вратарской линии, это да. Но главный козырь испанцев в тотальном контроле мяча. И это у них получается шикарно, они никому не дают к мячу подойти. Плюс, атакующий стиль, игра на атаку".

Впрочем, по мнению специалиста, и у сборной Германии есть свои плюсы: "Что касается сборной Германии, то у них перезагрузка. Они отлично провели серию турниров, но в последнее время у команды явно что-то идет не так. И новый тренер Юлиан Наггельсман, прежде всего, реанимирует команду. Во-первых, он вернул Тони Крооса, это очень много значит. При нем стабилизировалась центральная линию, вместе с Гюндоганом. Вратарь Нойер очень многое значит для этой команды. Да, есть проблема центрального нападающего, но сейчас, как я понимаю, уже полностью излечился Фюллькруг и может играть на этой позиции. Но, немцы в своей тактике практически и не используют в чистого нападающего. Да и Сане, и другие исполнители могут блестяще сыграть в завершении атаки".

Также Грозный отмечает: "Чтобы хорошо играть против команды Испании нужно лишить соперника контроля мяча. А это почти невозможно. Впрочем, иногда это у команд-соперниц испанцев получается. Пусть и эпизодически. И тогда игра может развернуться совсем в другую сторону. В остальном же испанцы — шикарная команда. Все четыре матча выиграли, пропустили только один гол".

Давая общий прогноз на матч тренер отметил: "Именно в этой игре, за счет того, что у испанцев нет защитников топ-уровня, я рискну поставить на ничью в основное и дополнительное время, разумеется. результативную ничью. Я хочу побольше насладиться этой игрой, думаю как и все настоящие ценители футбола.

Кто выиграет? Сильнейший. Я думаю, все же, испанцы. Хотя, немцы хозяева турнира, будут иметь фантастическую поддержку на трибунах. Как по мне, эти команды должны были бы сыграть в финале. К сожалению, по сетке они сошлись уже в четвертьфинале".

Как сообщал "Телеграф", матчи 1/4 финала Евро-2024 пройдут 5-6 июля. Игра Испания — Германия состоится 5 июля, матч начнется в 19.00 по киевскому времени.