Главные фавориты Евро-2024 никогда не поют гимн своей страны: почему так происходит

В гимне Испании, одном из старейших в мире, нет слов

Игроки сборной Испании никогда не поют во время исполнения гимна страны перед матчами на Евро и других крупных турнирах. Пока соперники громко подпевают словам своего гимна, испанцы невозмутимо молчат.

Все дело в том, что у одного из старейших гимнов в мире нет слов. Кроме того, до сих пор неизвестны автор и композитор гимна. Также как и дата его написания, сообщает "Телеграф".

Первое упоминание о гимне встречается в 1761 году где он назван "La Marcha Granadera" ("Марш гренадеров"). В 1770 году король Карл III (Carlos III) утвердил "La Marcha Granadera" как официальный гимн, который стал исполняться во время всех официальных церемоний. Поскольку он постоянно исполнялся во время мероприятий, где присутствовали члены королевской фамилии, испанцы стали считать его своим национальным гимном и прозвали его "Королевским маршем".

При этом, так было не всегда. Слова у гимна были с 1761 года, он начинался с возгласа "Да здравствует Испания!". А с приходом Франко в 40-е годы ХХ века его наполнили строками фашистских стихов Хосе Марии Пеман. Когда же демократические силы начали руководить Испанией (после смерти Франко в 1975-м и принятия Конституции 1978 года) гимн стал бессловесным.

Накануне суперкомпьютер изменил прогноз на победителя Евро, назвав сильнейшей командой турнира на данный момент сборную Испании. Ранее фаворитом турнира была команда Англии. Матчи 1/4 финала Евро-2024 пройдут 5-6 июля. Сборная Испании сыграет с командой Германии 5 июля. Начало игры в 19.00 по киевскому времени.