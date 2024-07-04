Испания - Германия: букмекеры ошарашили прогнозом на матч Евро-2024

Специалисты не сумели назвать фаворита в этом противостоянии

В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу стартуют четвертьфинальные игры. В центральном поединке этой стадии встретятся команды Испании и Германии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Германия.

По мнению букмекеров, в этой игре нет явного фаворита. Об этом сообщает Favbet.

На проход Фурии Роха в полуфинал турнира аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,94. В то же время подобный успех немцев менее вероятен — коэффициент 2,01. Добавим, что букмекеры оценивают вероятность победы Испании в основное время в 36%, а хозяев турнира — в 34%.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Испания — Германия

Favbet: (победа Испании 2,77 — ничья 3,25 — победа Германии 2,88)

William Hill: (2,70 — 3,10 — 2,80)

Bwin: (2,60 — 3,20 — 2,75)

Матч Испания — Германия состоится в Штутгарте на одноименной арене. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В первом раунде плей-офф Фурия Роха справилась с Грузией (4:1).

Сборная Германии выиграла на турнире квартет А, обыграв Шотландию (5:1), Венгрию (2:0), а также сыграв вничью со Швейцарией (1:1). В 1/8 финала немцы сломили сопротивление Дании (2:0). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".