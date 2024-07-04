"Виглядають краще за всіх": легендарний український тренер передбачив переможця гри Іспанія — Німеччина на Євро

В’ячеслав Грозний вважає, що іспанці виграють у серії пенальті

Відомий футбольний тренер В’ячеслав Грозний вважає збірну Іспанії фаворитом гри 1/4 фіналу Євро-2024 проти команди Німеччини. Фахівець передбачив, що "червона фурія" переможе у серії пенальті.

Він зазначив, що команди рівні за класом та обидві заб’ють у ігровий час, буде результативна нічия. А всі плюси команди Іспанії нівелюють "домашні трибуни", які шалено підтримуватимуть команду-господарку нинішнього Євро, повідомляє "Телеграф".

"Думаю, що матч Іспанія — Німеччина не закінчиться ані в основний, ані в додатковий час. Напевно, тут буде серія пенальті. Обидві команди практично рівні за потенціалом та можливостями своїх лідерів. В обох команд нові тренери і це Євро – дуже велике випробування для наставників. При цьому тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте з 2013-го року керує командами різного віку в Іспанії – 19-річних, 21-річних, 23-річних…

І саме де ла Фуенте зміг перебудувати національну команду. Вони зараз виглядають найкращими — шикарний контроль м’яча, дуже швидкі, реактивні гравці. Іспанці на цій першості, особисто мені, подобаються найбільше — Родрі виходить на роль Бускетса, Педрі універсальний гравець, у них шикарні фланги атаки… Той же Ламін Ямаль чудово виглядає. Є проблеми в обороні та воротарській лінії, це так. Але головний козир іспанців у тотальному контролі м’яча. І це у них виходить шикарно, вони нікому не дають до м’яча підійти. Плюс атакуючий стиль, гра на атаку".

Втім, на думку фахівця, і збірна Німеччини має свої плюси: "Що стосується збірної Німеччини, то у них перезавантаження. Вони відмінно провели серію турнірів, але останнім часом у команди явно щось йде не так. І новий тренер Юліан Наггельсман, перш за все, реанімує команду. По-перше, він повернув Тоні Крооса, це дуже багато значить. При ньому стабілізувалася центральна лінія, разом із Гюндоганом. Воротар Нойєр дуже багато значить для цієї команди. Так, є проблема центрального нападника, але зараз, як я розумію, вже повністю вилікувався Фюллькруг і може грати на цій позиції. Але, у німців така тактика, що вони зрідка використовують у своїй грі чистого нападника. Втім, і Сане, і інші можуть блискуче зіграти в завершенні атаки".

Також Грозний зазначає: "Щоб добре грати проти команди Іспанії, потрібно позбавити суперника контролю м’яча. А це майже неможливо. Втім, іноді це у команд-суперниць іспанців виходить. Нехай і епізодично. І тоді гра може розвернутися зовсім в інший бік. В іншому ж іспанці – шикарна команда. Усі чотири матчі виграли, пропустили лише один гол".

Даючи загальний прогноз на матч тренер зазначив: "Саме в цій грі, за рахунок того, що в іспанців немає захисників топ-рівня, я ризикну поставити на нічию в основний і додатковий час, зрозуміло. результативну нічию. Я хочу більше насолодитися цією грою, думаю як і всі справжні поціновувачі футболу.

Хто виграє? Найсильніший. Я думаю, все ж таки, іспанці. Хоча німці господарі турніру матимуть фантастичну підтримку на трибунах. Як на мене, ці команди мали б зіграти у фіналі. На жаль, за турнірною сіткою вони зійшлися вже у чвертьфіналі".

Як повідомляв "Телеграф", матчі 1/4 фіналу Євро-2024 відбудуться 5-6 липня. Гра Іспанія — Німеччина відбудеться 5 липня, матч розпочнеться о 19.00 за київським часом.