Первый титул Англии, или победа Ямаля в 17 лет: главные интриги финала Евро-2024

Титул чемпиона Европы может выиграть школьник, которому еще позавчера было 16-ть

В воскресенье, 14 июля, в Берлине состоится финал Евро-2024. В решающем матче турнира сойдутся сборные Испании и Англии.

"Телеграф" собрал главные интриги матча и турнира в целом, которые разрешатся сегодня ближе к полуночи по киевскому времени. Хотя, не исключено, что финал завершится уже после полуночи, в понедельник по Киеву.

Первый титул Англии или четвертый — Испании?

Пожалуй, главная интрига финала состоит в том, что сборная Англии никогда в истории не была чемпионом Европы. Родоначальники футбола лишь однажды в истории становились чемпионами мира — в 1966-м году, но ни разу, чемпионами Европы. Вообще, англичане практически всегда являются фаворитами крупных турниров, но на деле, до серьезных успехов дело доходит очень редко. Так, кроме золота ЧМ-1966, у команды нет медалей мировых первенств. Команда под руководством нынешнего тренера Саутгейта дошла до полуфинала ЧМ-2018, но последовательно проиграла сборным Хорватии (полуфинал) и Бельгии (игра за 3-е место), заняв итоговое четвертое место и оставшись без наград. А на ЧМ-2022 в Катаре команда выбыла из борьбы на стадии 1/4 финала.

А на Евро у англичан три награды. В далеком 1968-м в Италии, команда проиграла сборной Югославии в полуфинале (0:1), но обыграла команду СССР в матче за 3-е место (2:0). А на Евро-1996 дошла до полуфинала, где проиграла будущим чемпионам из Германии. На этом турнире уже матч за 3-е место не проводился, как и сейчас, а потому англичане стали бронзовыми призерами вместе с неудачником другого полуфинала командой Франции.

Наконец, на прошлом Евро-2020, прошедшим в 2021-м году из-за пандемии коронавируса, англичане впервые в своей истории дошли до финала Евро, но в решающем матче проиграли сборной Италии — 1:1 (2:3 — по пенальти). Как будет в этот раз?…

В то же время, на счету сборной Испании три титула чемпиона Европы — 1964, 2008 и 2012. Украинские болельщики помнят финал Евро-2012 на столичном НСК "Олимпийский", где испанцы разгромили сборную Италии в решающем матче со счетом 4:0. На Евро-2020 команда проиграла в полуфинале, уступив Италии в серии пенальти — 1:1 (2:4). На нынешнем Евро испанцы уже поквитались с итальянцами в матче группового этапа (1:0). Теперь впереди финал.

Кейн или Ямаль?

Составы обеих команд пестрят именами звезд и даже супер-звезд. Но, все же, два игрока выделяются на фоне остальных. Одними из главных действующих лиц решающего матча станут Ламин Ямаль и Гарри Кейн. 30-летний Кейн является одним из главным неудачников мирового футбола. Игрок со статусом суперзвезды еще не выиграл в своей карьере… ни одного трофея. Отчасти, виной тому команда Кейна, крпекий середняк английского футбола "Тоттенхем Хотспур", но не более того. С этой комнадой он дважды дошел до финала Кубка английской лиги, но завоевать трофей так и не сумел. Также он играл в финале Лиги чемпионов-2018/19, где "Тоттенхэм" проиграл.

Летом 2023-го игрок перебрался в "Баварию" "за титулами", но в первом же матча его ждало крупное разочарование. Мюнхенцы проиграли в матче за Суперкубок Германии РБ "Лейпциг" с крупным счетом 0:3. А затем не смогли выиграть ни одного титула в ходе сезона 2023/24.

Наконец, в составе сборной Англии игрок проиграл финал Евро-2020, а перед этим — полуфинал Лига наций УЕФА-2018/19, заняв с командой только 3-е место. Впереди — новый финал. У Кейна огромнейшее количество индивидуальных достижений, но все это не мешает ему считаться главным неудачником европейского футбола.

В свою очередь, испанский вундеркинд Ламин Ямаль к своим 16-ти годам уже добился успехов, в сравнении с Кейном, которому, напомним, 30-ть. В составе "Барселоны" он стал чемпионом Испании сезона-2022/23. 29 апреля 2023 года дебютировал в Ла Лиге, выйдя на замену в матче против "Бетиса". В возрасте 15 лет и 290 дней Ямаль стал самым молодым игроком в истории "Барселоны" в Ла Лиге.

На нынешнем Евро Ямаль установил ряд рекордов в категории "самый молодой". Все они были установлены в 16 лет. Но вот стать в этом возрасте чемпионом Европы игроку уже будет не суждено. Даже если сборной Испании обыграет англичан. В субботу, 13 июля, за день до финала Евро, Ламину исполнилось 17-ть.

Тем не менее, в воскресенье Ямаль станет самым молодым футболистом, который выходил на поле в финале Евро. Пока еще это достижение в активе португальца Ренату Саншеша (18 лет и 328 дней). Но вот сможет ли он забить и обогнать итальянца Пьетро Анастази (20 лет и 63 дня), который забивал в финале чемпионата Европы 1968 года? И, конечно же, стать самым молодым чемпионом Европы?

Станет ли Испания самой титулованной?

На данный момент, титул самой титулованной команды Евро делят сборные Испании и Германии. Обе команды по три раза выигрывали звание чемпиона. И, конечно же, финал Германия — Испания был бы суперматчем для нынешнего Евро. Но, так сложилось, что команды сошлись уже в четвертьфинале, а немцы оказались в роли проигравших. А вот сможет ли Испания выиграть титул чемпиона Европы? Точно известно одно — если это случится, да еще и в Германии, для немецких болельщиков это будет вдвойне обидно.

Тем не менее, четвертый титул для сборной Испании сделает ее самой титулованной командой Старого света. А немцы (и все остальные) останутся в роли догоняющих.

Саутгейт или Де ла Фуэнтес?

Наконец, весьма интригующим является и тренерский вопрос. Если Саутгейт уже много лет руководит сборной Англии, но больших успехов так и не добился, то его испанский визави только влился во "взрослый" футбол, но уже успел завоевать трофей.

Имя Гарета Саутгейта в мировом футболе известно уже довольно давно. Бывший игрок сборной Англии, участник двух чемпионатов Европы (1996, 2000) и двух чемпионатов мира (1998, 2002), стал главным тренером сборной Англии в сентябре 2016 года. И после этого результаты команды резко пошли вверх. 4-е место на ЧМ-2018 сменилось выходом в финал Евро-2020. Правда, затем был относительно неудачный ЧМ-2022 (1/4 финала), но уже сейчас команда играет в финале Евро-2024.

При этом, Саутгейта ругают за слишком прагматичный "скучный" футбол. Правда, при его предшественниках англичане демонстрировали зрелищную игру, но не могли добиться результата.

В свою очередь, Де ла Фуэнтес известен как игрок успехами в составе "Атлетико" из Бильбао в середине 80- годов прошлого столетия. Он — дважды чемпион Испании — 1982/83 и 1983/84, и обладатель Кубка Испании 1983/84. А вот на тренерском поприще он делал последовательную карьеру в сборных Испании. Луис последовательно привел к победам на чемпионате Европы сборную Испании до 19 лет — в 2015-м году, 21-летних (2019), а уже в 2022-м возглавил национальную команду, с которой выиграл Лигу наций УЕФА-2023.

Сегодня состоится финал Евро-2024. Станет ли он новой победной вехой в послужном списке тренера?..

Напомним, что финал Евро-2024 начнется в 22.00 по киевскому времени. Матч покажет стриминговый сервис Megogo, а также региональные каналаы Суспільного.