Испания - Англия: букмекеры заинтриговали прогнозом на финал Евро-2024

Специалисты не сумели выделить однозначного фаворита финала

В воскресенье, 14 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится последняя игра. В решающем поединке на поле сойдутся команды Испании и Англии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Англия.

По мнению букмекеров, Испания является небольшим фаворитом противостояния. Об этом сообщает Favbet.

На триумф Фурии Роха аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,71. Подобный успех Трех львов менее вероятен — коэффициент 2,34. Добавим, что специалисты Favbet оценили вероятность победы испанцев в основное время в 38%, а англичан — в 28%.

Добавим, что матч Испания — Англия состоится в Берлине на "Олимпиаштадионе". В Украине этот поединок покажут в прямом эфире.

Прогноз букмекеров на финал Евро-2024 Испания — Англия (основное время)

Favbet: (победа Испании 2,59 — ничья 2,93 — победа Англии 3,50)

William Hill: (2,50 — 2,87 — 3,40)

Bwin: (2,45 — 2,85 — 3,40)

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1). В 1/2 финала Испания обыграла Францию (2:1).

Сборная Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2024 обыграла Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большими проблемами прошли Словакию (2:1), а во втором — Швейцарию 1:1 (5:3 по пенальти). В полуфинале ЧЕ-2024 англичане со скандалом прошли Нидерланды (2:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".