В решающем матче Евро сойдутся национальные сборные Испании и Англии.

В воскресенье 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине состоится финальный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года. В этой игре сойдутся команды Испании и Англии.

Решающий матч Евро-2924 начнется в 22.00 по киевскому времени, сообщает "Телеграф". Игру можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo и в бесплатном эфире — на региональных каналах Суспільного (Супільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро и т.д.).

Согласно самому авторитетному источнику на футбольном трансферном рынке — Transfermarkt, суммарная стоимость игроков сборной Испании составляет 965,5 миллиона евро, в то время как команды Англии — более полутора миллиардов (1,515 млрд) в европейской валюте.

9-10 июля состоялись полуфинальные матчи. Сначала сборная Испании сотворила камбэк в игре против команды Франции — 2:1. А на следующий день уже сборная Англии обыграла команду Нидерландов, также проигрывая по ходу матча, с таким же счетом, 2:1.

При этом, матч с участием англичан получился скандальным. При счете 0:1 арбитр назначил в пользу английской команды весьма неоднозначный пенальти.