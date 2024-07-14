Перший титул Англії, або перемога Ямаля у 17 років: головні інтриги фіналу Євро-2024

Титул чемпіона Європи може виграти школяр, якому ще позавчора було 16-ть

У неділю, 14 липня, у Берліні відбудеться фінал Євро-2024. У вирішальному матчі турніру зійдуться збірні Іспанії та Англії.

"Телеграф" зібрав головні інтриги матчу та турніру в цілому, які вирішаться сьогодні ближче до півночі за київським часом. Хоча, не виключено, що фінал завершиться вже після опівночі у понеділок по Києву.

Перший титул Англії чи четвертий – Іспанії?

Мабуть, головна інтрига фіналу полягає в тому, що збірна Англії ніколи в історії не була чемпіоном Європи. Родоначальники футболу лише одного разу в історії ставали чемпіонами світу — 1966-го року, але жодного разу чемпіонами Європи. Взагалі, англійці практично завжди є фаворитами великих турнірів, але насправді до серйозних успіхів справа доходить дуже рідко. Так, крім золота ЧС-1966, команда не має медалей світових першостей. Вже під керівництвом нинішнього тренера Саутгейта команда дійшла до півфіналу ЧС-2018, але послідовно програла збірним Хорватії (півфінал) та Бельгії (гра за 3 місце), посівши підсумкове четверте місце і залишившись без нагород. А на ЧС-2022 у Катарі команда вибула з боротьби на стадії 1/4 фіналу.

А на Євро в англійців три нагороди. У далекому 1968-му в Італії команда програла збірній Югославії у півфіналі (0:1), але обіграла команду СРСР у матчі за 3-е місце (2:0). А на Євро-1996 дійшла до півфіналу, де програла майбутнім чемпіонам із Німеччини. На цьому турнірі вже матч за 3 місце не проводився, як і зараз, а тому англійці стали бронзовими призерами разом з невдахою іншого півфіналу командою Франції.

Зрештою, минулого Євро-2020, що пройшов у 2021-му році через пандемію коронавірусу, англійці вперше у своїй історії дійшли до фіналу Євро, але у вирішальному матчі програли збірній Італії — 1:1 (2:3 — за пенальті). Як буде цього разу?

На рахунку збірної Іспанії три титули чемпіона Європи — 1964, 2008 і 2012. Українські вболівальники пам’ятають фінал Євро-2012 на столичному НСК "Олімпійський", де іспанці розгромили збірну Італії у вирішальному матчі з рахунком 4:0. На Євро-2020 команда програла у півфіналі, поступившись Італії у серії пенальті — 1:1 (2:4). На нинішньому Євро іспанці вже поквиталися з італійцями у матчі групового етапу (1:0). Тепер попереду фінал.

Кейн чи Ямаль?

Склади обох команд рясніють іменами зірок і навіть супер-зірок. Але, все ж таки, є два гравці, які виділяються на тлі інших. Одними з головних дійових осіб вирішального матчу стануть Ламін Ямаль та Гаррі Кейн. 30-річний Кейн є одним із головних невдах світового футболу. Гравець зі статусом суперзірки ще не виграв у своїй кар’єрі... жодного трофею. Почасти, виною тому команда Кейна — міцний середняк англійського футболу "Тоттенхем Хотспур", але не більше. З цією кімнатою він двічі дійшов до фіналу Кубка англійської ліги, але здобути трофей так і не зумів. Також він грав у фіналі Ліги чемпіонів-2018/19, де "Тоттенхем" програв.

Влітку 2023-го гравець перебрався до "Баварії" "за титулами", але в першому ж матчі на нього чекало велике розчарування. Мюнхенці програли у матчі за Суперкубок Німеччини РБ "Лейпциг" з великим рахунком 0:3. А потім не змогли виграти жодного титулу під час сезону 2023/24.

Зрештою, у складі збірної Англії гравець програв фінал Євро-2020, а перед цим півфінал Ліга націй УЄФА-2018/19, посівши з командою лише 3-е місце. Попереду – новий фінал. Кейн має величезну кількість індивідуальних досягнень, але все це не заважає йому вважатися головним невдахою європейського футболу.

У свою чергу, іспанський вундеркінд Ламін Ямаль до своїх 16-ти років вже досяг успіхів, порівняно з Кейном, якому, нагадаємо, 30-ть. У складі "Барселони" він став чемпіоном Іспанії сезону-2022/23. 29 квітня 2023 року дебютував у Ла Лізі, вийшовши на заміну у матчі проти "Бетіса". У віці 15 років та 290 днів Ямаль став наймолодшим гравцем в історії "Барселони" у Ла Лізі.

На нинішньому Євро Ямаль встановив низку рекордів у категорії "наймолодший". Усі вони були встановлені у 16 років. Але стати в цьому віці чемпіоном Європи гравцеві вже не судитиметься. Навіть якщо збірна Іспанії обіграє англійців. У суботу, 13 липня, за день до фіналу Євро, Ламіну виповнилося 17-ть.

Проте в неділю Ямаль стане наймолодшим футболістом, який виходив на поле у фіналі Євро. Поки що це досягнення в активі португальця Ренату Саншеша (18 років та 328 днів). Але чи зможе він забити і обігнати італійця П’єтро Анастазі (20 років і 63 дні), який забивав у фіналі чемпіонату Європи 1968 року? І, звичайно, стати наймолодшим чемпіоном Європи?

Чи стане Іспанія найтитулованішою?

На даний момент титул найтитулованішої команди Євро ділять збірні Іспанії та Німеччини. Обидві команди тричі вигравали звання чемпіона. І, звичайно, фінал Німеччина — Іспанія був би суперматчем для нинішнього Євро. Але так склалося, що команди зійшлися вже у чвертьфіналі, а німці опинилися в ролі тих, хто програв. А чи зможе Іспанія виграти титул чемпіона Європи? Достеменно відомо одне — якщо це станеться, та ще й у Німеччині, для німецьких уболівальників це буде подвійно прикро.

Проте четвертий титул для збірної Іспанії зробить її найтитулованішою командою Старого світу. А німці (і всі інші) залишаться в ролі наздоганяючих.

Саутгейт чи Де ла Фуентес?

Зрештою, дуже інтригуючим є і тренерське питання. Якщо Саутгейт вже багато років керує збірною Англії, але великих успіхів так і не досяг, то його іспанський візаві лише влився у "дорослий" футбол, але вже встиг завоювати трофей.

Ім’я Гарета Саутгейта у світовому футболі відоме вже досить давно. Колишній гравець збірної Англії, учасник двох чемпіонатів Європи (1996, 2000) та двох чемпіонатів світу (1998, 2002), став головним тренером збірної Англії у вересні 2016 року. І після цього результати команди різко пішли нагору. 4 місце на ЧС-2018 змінилося виходом у фінал Євро-2020. Щоправда, згодом був відносно невдалий ЧС-2022 (1/4 фіналу), але вже зараз команда грає у фіналі Євро-2024.

При цьому Саутгейта лають за надто прагматичний "нудний" футбол. Щоправда, за його попередників англійці демонстрували видовищну гру, але не могли досягти результату.

У свою чергу, Де ла Фуентес відомий як гравець успіхами у складі "Атлетіко" з Більбао в середині 80-х років минулого століття. Він — двічі чемпіон Іспанії — 1982/83 та 1983/84, і володар Кубка Іспанії 1983/84. А ось на тренерській ниві він робив послідовну кар’єру у збірних Іспанії. Луїс привів до перемог на чемпіонаті Європи збірну Іспанії до 19 років — у 2015 році, 21-річних (2019), а вже 2022-го очолив національну команду, з якою виграв Лігу націй УЄФА-2023.

Сьогодні відбудеться фінал Євро-2024. Чи стане він новою переможною віхою в послужному списку тренера?

Нагадаємо, що фінал Євро-2024 розпочнеться о 22.00 за київським часом. Матч покаже стрімінговий сервіс Megogo, а також регіональні канали Суспільного.