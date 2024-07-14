Алькарас не дал любителю России выиграть Уимблдон (видео)

Матч завершился уверенной победой испанца над сербом Джоковичем в трех партиях

В предместье Лондона завершился мужской финал самого престижного в мире Уимблдонского теннисного турнира. В финале встречались Карлос Алькарас (Испания) и Новак Джокович (Сербия).

Матч завершился победой Алькараса в трех партиях, сообщает "Телеграф". Первые две партии испанец забрал очень уверенно — 6:2, 6:2, а вот в третьем сете .едва не потерял контроль над ситуацией, но все-таки выиграл сет на тай-брейке — 7:6 (4).

Переломный момент в игре, протекавшей полностью под диктовку испанца, мог произойти в концовке третьего сета, когда Алькарас вел со счетом 5:4 и имел тройной матчбол на своей подаче. Но, неожиданно уступил в гейме, не сумев преодолеть некий психологический барьер. Впрочем, в дальнейшем он восстановил душевное равновесие и "под ноль" выиграл следующий гейм на своей подаче. А на тай-брейке "додавил" соперника.

Джокович известен своей двоякой позицией по отношению к войне в Украине. С одной стороны, он отмечал: ""Как ребенок войны, единственное, что я могу сказать, это то, что в войне никогда нет победителя. Война – это самая безобразная вещь в жизни, самое худшее изобретение человечества, самая худшая идея в истории. К сожалению, война в Украине длится очень долго, и с каждым днем она становится все более разрушительной. Есть разрушенные города, оборванные жизни, но есть и ущерб, который невозможно увидеть, который останется надолго… Но, безусловно, самое страшное – это потерять любимого человека. Война создает пустоту в каждой семье. Вот почему я не могу поддерживать ни одну войну против любой страны".

А с другой стороны, серб выступал за то, чтобы вернуть россиян и белорусов на Уимблдон. По мнению теннисиста из Сербии, спортсмены этих враждебных стран не начинали войну в Украине, поэтому они только заложниками ситуации. Хотя Новак был одним из первых, кто позвонил по телефону бывшему украинскому теннисисту Сергею Стаховскому, с предложением помощи. Но почти сразу после этого встал на защиту коллег по корту из России и Белоруссии.

Пикантность и скандальность этой позиции серба добавил его отец. Отец Джоковича вообще опозорился после победы своего сына на Australian Open. Мужчина отпраздновал триумф своего сына в компании российских болельщиков, у которых были национальные флаги с изображением диктатора Владимира Путина, а один из таких фанатов еще и был в футболке с запрещенным символом "z". Срджан еще и произносил "живели Руси".

Алькарас выиграл четвертый турнир серии "Большого шлема" в карьере, став второй год подряд победителем Уимблдона после триумфа в 2023-м. Также он по разу выигрывал Открытый чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") и Открытый чемпионат США.