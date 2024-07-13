Крейчикова впервые выиграла "Уимблдон": что теннисистка говорила про Украину (видео)

Чешская теннисистка выиграл свой второй турнир уровня Grand Slam

В субботу, 13 июня, на Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2024" состоялся финал в женском одиночном разряде. К сожалению, украинские теннисистки не сумели добраться до поздних стадий турнира.

В финале травяного ТБШ встретились чешская теннисистка Барбора Крейчикова и итальянка Ясмин Паолини. Встреча завершилась победой чешской спортсменки со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Добавим, что Барбора впервые выиграла "Уимблдон". До этого она выигрывала на "Ролан Гаррос", а также брала 7 титулов ТБШ в парном разряде, 3 — в смешанном парном разряде. Кроме того, Крейчикова побеждала на Олимпиаде в парном разряде.

Выдающаяся чешская теннисистка поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. Она выступала против участия россиян на Олимпийских играх.

"Я думаю, что Олимпиада всегда была праздником дружбы и мира. И если страна ведет агрессивную войну, то она явно не чтит эти идеалы. Любому, кто поддерживает нападение на соседнюю страну, не место на Олимпийских играх", — заявляла Крейчикова.

После землетрясения в Турции спортсменка пожертвовала весь свой гонорар за матч против Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

"Украина и Турция сейчас переживают тяжёлые времена. Так же, как я поддерживаю народ Украины, я хотела бы протянуть руку помощи и туркам.

Поэтому я решила пожертвовать все средства, которые я получу от ITF за этот матч. Деньги напрямую помогут турецкому народу из регионов, которые пострадали от землетрясения, особенно местным теннисистам, которые потеряли практически все", — говорила Барбора.

Напомним, лучшей украинской теннисисткой на "Уимблдоне-2024" стала Элина Свитолина, которая дошла до четвертьфинала. К слову, первая ракетка Украины Марта Костюк выступала в Британии в особенном платье.