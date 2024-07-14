Алькарас не дав любителю Росії виграти Вімблдон (відео)

Матч завершився впевненою перемогою іспанця над сербом Джоковичем у трьох партіях

У передмісті Лондона завершився чоловічий фінал найпрестижнішого у світі Вімблдонського тенісного турніру. У фіналі зустрічалися Карлос Алькарас (Іспанія) та Новак Джокович (Сербія).

Матч завершився перемогою Алькараса у трьох партіях, повідомляє "Телеграф". Перші дві партії іспанець забрав дуже впевнено — 6:2, 6:2, а ось у третьому сеті ледь не втратив контроль над ситуацією, але таки виграв партію на тай-брейку — 7:6 (4).

Переломний момент у грі, що протікала повністю під диктовку іспанця, міг статися наприкінці третього сета, коли Алькарас вів з рахунком 5:4 і мав потрійний матчбол на своїй подачі. Але, несподівано поступився у геймі, не зумівши подолати психологічний бар’єр. Втім, надалі він відновив душевну рівновагу і під нуль виграв наступний гейм на своїй подачі. А на тай-брейку "додавив" суперника.

Джокович відомий своєю двоякою позицією щодо війни в Україні. З одного боку, він зазначав: "Як дитина війни, єдине, що я можу сказати, це те, що у війні ніколи немає переможця. Війна – це найпотворніша річ у житті, найгірший винахід людства, найгірша ідея в історії. На жаль, війна в Україні триває дуже довго, і з кожним днем вона стає дедалі руйнівнішою. Є зруйновані міста, обірвані життя, але є й шкода, яку неможливо побачити, яка залишиться надовго… Але, безумовно, найстрашніше – це втратити кохану людину. Війна створює порожнечу кожної сім’ї. Ось чому я не можу підтримувати жодної війни проти будь-якої країни".

А з іншого боку, серб виступав за те, щоб повернути росіян та білорусів на Вімблдон. На думку тенісиста із Сербії, спортсмени цих ворожих країн не розпочинали війну в Україні, тому вони є лише заручниками ситуації. Хоча Новак був одним із перших, хто зателефонував колишньому українському тенісистові Сергію Стаховському, із пропозицією допомоги. Але майже відразу після цього став на захист колег по корту з Росії та Білорусії.

Пікантність та скандальність цієї позиції серба додав його батько. Він взагалі зганьбився після перемоги свого сина на Australian Open. Чоловік відсвяткував тріумф в компанії російських уболівальників, які мали національні прапори із зображенням диктатора Володимира Путіна, а один із таких фанатів ще й був у футболці із забороненим символом "z". Срджан ще й вимовляв "живили Русі".

Алькарас виграв четвертий турнір серії "Великого шолома" у кар’єрі, ставши другий рік поспіль переможцем Вімблдону після тріумфу у 2023-му. Також він по разу вигравав Відкритий чемпіонат Франції ("Ролан Гаррос") та Відкритий чемпіонат США.