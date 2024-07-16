Зарабатывает на Only Fans: экс-чемпионка мира по боксу провоцирует фанатов "горячими" фото

У спортсменки и модели более 850 тысяч подписчиков в соцсетях

Австралийская боксер Эбани Бриджес сосредоточилась на еще одном источнике доходов – сайте для взрослых Only Fans. Также красавица опубликовала новое фото, которое просто не оставило места для фантазии.

Блондинка для фотографии в Instagram позировала на фоне кухни в красном кружевном белье. Подписчики оценили такую откровенность.

Бриджес буквально засыпали комплиментами: "Королева", "Слишком много одежды", "На этой кухне очень жарко не по одной причине".

К слову, у Эбани очень большая аудитория в Instagram. За ее жизнью сквозь призму соцсетей следят 855 тысяч подписчиков. И там действительно есть на что посмотреть.

Последний раз Эбани выходила в ринг в декабре 2023-го. Тогда австралийка потеряла чемпионский пояс IBF в легчайшем дивизионе, сенсационно уступив японке Мийо Йошиди. Это было второе поражение Бриджес в профессиональной карьере в 11 проведенных боях (9 побед). Эбани сотрудничает с известным промоутером Эдди Хирном.

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