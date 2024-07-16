Заробляє на Only Fans: екс-чемпіонка світу з боксу провокує фанатів "гарячими" фото

У спортсменки та моделі понад 850 тисяч передплатників у соцмережах

Австралійська боксер Ебані Бріджес зосередилася ще на одному джерелі доходів – сайті для дорослих Only Fans. Також красуня опублікувала нове фото, що просто не залишило місця для фантазії.

Блондинка для фотографії в Instagram позувала на тлі кухні в червоній мереживній білизні. Фанати оцінили таку відвертість.

Бріджес буквально засипали компліментами: "Королева", "Занадто багато одягу", "На цій кухні дуже жарко не з однієї причини".

До речі, у Ебані дуже велика аудиторія у Instagram. За її життям крізь призму соцмереж стежать 855 тисяч передплатників. І там справді є на що подивитися.

Востаннє Ебані виходила у ринг у грудні 2023-го. Тоді австралійка втратила чемпіонський пояс IBF у найлегшому дивізіоні, сенсаційно поступившись японці Мійо Йошіді. Це була друга поразка Бріджес у професійній кар’єрі у 11 проведених боях (9 перемог). Ебані співпрацює з відомим промоутером Едді Хірном.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найсексуальніша фанатка чемпіонату світу-2022 приїхала на Євро-2024.