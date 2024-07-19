Хотела снять стресс: 19-летняя гимнастка пропустит Олимпиаду по неожиданной причине

Капитан сборной Японии отстранена за курение и употребление алкоголя

Капитан сборной Японии по спортивной гимнастике Секо Мията отстранена от участия в Олимпийских играх-2024 в Париже. Причиной отстранения стало курение и употребление алкоголя спортсменкой.

Японская ассоциация гимнастики отчислила 19-летнюю Мияту из национальной команды, так как курение и алкоголь разрешены в Японии с 20 лет, , сообщает Kyodo News. Спортсменка публично признала свою вину.

19-летняя спортсменка заявила, что покурила и выпила всего один раз "от большого эмоционального стресса". Спортсменка нарушила закон в конце июня после возвращения в Токио с тренировочной базы команды в Монако.

Мияту не видели на тренировке в среду, когда она была открыта для СМИ. Отсутствие Мияты станет огромным ударом для женской сборной, стремящейся завоевать первую с 1964 года олимпийскую медаль в Токио.

Уроженка префектуры Киото завоевала бронзу в упражнении на бревне и заняла восьмое место в многоборье на своем дебютном чемпионате мира в 2022 году. В апреле она выиграла свой дебютный национальный чемпионат, а в мае завоевала третий подряд титул обладательницы Кубка NHK, обеспечив себе путевку на свою первую Олимпиаду.

Игры-2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия установит антирекорд на Олимпиаде в Париже.