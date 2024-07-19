Хотіла зняти стрес: 19-річна гімнастка пропустить Олімпіаду через несподівану причину

Капітан збірної Японії відсторонена за куріння та вживання алкоголю

Капітан збірної Японії зі спортивної гімнастики Секо Міята усунута від участі в Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Причиною усунення стало куріння та вживання алкоголю спортсменкою.

Японська асоціація гімнастики відрахувала 19-річну Міяту з національної команди, оскільки куріння та алкоголь дозволені в Японії з 20 років, повідомляє Kyodo News. Спортсменка публічно визнала свою провину.

19-річна спортсменка заявила, що покурила і випила лише один раз "від великого емоційного стресу". Спортсменка порушила закон наприкінці червня після повернення до Токіо з тренувальної бази команди в Монако.

Міяту не бачили на тренуванні в середу, коли воно воно було відкритим для ЗМІ. Відсутність Міяти стане величезною втратою для жіночої збірної, яка прагне здобути першу з 1964 року олімпійську медаль у Токіо.

Уродженка префектури Кіото здобула бронзу у вправі на колоді та посіла восьме місце у багатоборстві на своєму дебютному чемпіонаті світу у 2022 році. У квітні вона виграла свій дебютний національний чемпіонат, а у травні здобула третій поспіль титул володарки Кубка NHK, забезпечивши собі путівку на свою першу Олімпіаду.

Ігри-2024 відбудуться у Парижі (Франція) з 26 липня по 11 серпня. Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія встановить антирекорд на Олімпіаді у Парижі.