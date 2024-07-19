Трамп "поцеловал" легенду рестлинга: Халк Хоган устроил для него целое шоу (видео)

Дональд Трамп активно ведет свою предвыборную кампанию

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с речью в Милуоки (штат Висконсин). Недавно в 45-го президента США стреляли.

Перед выступлением Трампа знаменитый рестлер и актер Халк Хоган публично поддержал его на президентских выборах. Соответствующее видео доступно в сети, передает Reuters.

Легенда рестлинга на Национальном съезде Республиканской партии в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа сделал целое шоу. 70-летний Хоган возмутился из-за покушения на Трампа, после чего разорвал на себе футболку. Закончил свое выступление Халк лозунгами в поддержку Трампа.

"Они покушались на моего героя! Пусть "Трампамания" снова правит!", — кричал Хоган.

Разумеется Дональду понравился спич Хогана. Трамп даже послал Халку воздушный поцелуй.

Напомним, из-за стрельбы в Пенсильвании погиб один из зрителей, а другой получил серьезные ранения. Нападавшего ликвидировали. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

"Телеграф" ранее писал, как политики отреагировали на покушение на жизнь Трампа. К слову, президент США Джо Байден осудил попытку покушения на оппонента.