Трамп "поцілував" легенду реслінгу: Халк Хоган влаштував для нього ціле шоу (відео)

Дональд Трамп активно веде свою передвиборчу кампанію

Кандидат у президенти США Дональд Трамп виступив із промовою в Мілуокі (штат Вісконсин). Нещодавно у 45-го президента США стріляли.

Перед виступом Трампа знаменитий реслер та актор Халк Хоган публічно підтримав його на президентських виборах. Відповідне відео доступне в мережі, передає Reuters.

Легенда реслінгу на Національному з’їзді Республіканської партії на підтримку кандидата у президенти США Дональда Трампа зробив ціле шоу. 70-річний Хоган обурився через замах на Трампа, після чого розірвав футболку. Закінчив свій виступ Халк гаслами на підтримку Трампа.

"Вони робили замах на мого героя! Нехай "Трампаманія" знову править!", — кричав Хоган.

Зрозуміло, Дональду сподобався спіч Хогана. Трамп навіть послав Халку повітряний поцілунок.

Нагадаємо, через стрілянину в Пенсільванії загинув один із глядачів, а інший отримав серйозні поранення. Нападника ліквідували. Стрільцем виявився 20-річний Томас Метью Крукс.

"Телеграф" раніше писав, як політики відреагували на замах життя Трампа. До речі, президент США Джо Байден засудив спробу замаху на опонента.