Трамп "поцілував" легенду реслінгу: Халк Хоган влаштував для нього ціле шоу (відео)
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Дональд Трамп активно веде свою передвиборчу кампанію
Кандидат у президенти США Дональд Трамп виступив із промовою в Мілуокі (штат Вісконсин). Нещодавно у 45-го президента США стріляли.
Перед виступом Трампа знаменитий реслер та актор Халк Хоган публічно підтримав його на президентських виборах. Відповідне відео доступне в мережі, передає Reuters.
Легенда реслінгу на Національному з’їзді Республіканської партії на підтримку кандидата у президенти США Дональда Трампа зробив ціле шоу. 70-річний Хоган обурився через замах на Трампа, після чого розірвав футболку. Закінчив свій виступ Халк гаслами на підтримку Трампа.
"Вони робили замах на мого героя! Нехай "Трампаманія" знову править!", — кричав Хоган.
Зрозуміло, Дональду сподобався спіч Хогана. Трамп навіть послав Халку повітряний поцілунок.
Нагадаємо, через стрілянину в Пенсільванії загинув один із глядачів, а інший отримав серйозні поранення. Нападника ліквідували. Стрільцем виявився 20-річний Томас Метью Крукс.
"Телеграф" раніше писав, як політики відреагували на замах життя Трампа. До речі, президент США Джо Байден засудив спробу замаху на опонента.