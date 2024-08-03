Украинец Ковтун не попал в тройку лучших на Олимпиаде в Париже, зато медаль взял уроженец Днепра

Украинец вновь оказался в шаге от медали

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх в Париже проходит 8-й соревновательный день. Украинский гимнаст Илья Ковтун принял участие в финале в дисциплине вольные упражнения.

Соревнования, которые прошли на Арене "Берси" в Париже, завершились победой филиппинца Карлоса Юло. Об этом сообщает "Телеграф".

"Серебро" завоевал уроженец Днепра Артем Долгопят (Израиль), а "бронзу" Джейк Джарман из Великобритании. Ковтун набрал на 0,5 балла меньше, чем бронзовый призер и стал четвертым. Отметим, украинские комментаторы на "Суспільне" во время трансляции соревнований намекали на предвзятое судейство в отношении украинца.

На Олимпийских играх в Париже украинские гимнасты были близки к медалям в личном многоборье, где Ковтун занял четвертое место, а Олег Верняев — 8-е. В командном многоборье Сине-желтые заняли пятое место.

Напомним, перед стартом Олимпийских игр в сборной Украины по спортивной гимнастике прогремел скандал. Верняев раскритиковал работу Украинской федерации гимнастики, в частности вице-президента Федерации Стеллу Захарову. О проблемах в команде также сообщила тренер Ковтуна Ирина Горбачева. Захарова в ответ раскритиковала украинские СМИ за распространение "российского ИПСО".