Верняев остался без медали Олимпиады на коне

Украинец не является специалистом на этом снаряде, но показал достойный результат

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялся финальный турнир гимнастов в упражнениях на коне. Украину в этой дисциплине представлял Олег Верняев.

Соревнования, которые прошли на Арене "Берси" в Париже, завершились победой Риса Маккленагана из Ирландии. Об этом сообщает "Телеграф".

"Серебро" досталось Нариману Курбанову из Казахстана, а "бронза" — Стефену Недоросчику из США. Верняев занял 5-е место.

Отметим, на Олимпийских играх в Париже украинские гимнасты были очень близки к медалям в личном многоборье, где Верняев стал восьмым, а Илья Ковтун занял четвертое место. В командном многоборье Сине-желтые заняли пятое место. Кроме того, в вольных упражнениях Ковтун остановился в шаге от медали, став четвертым.

Напомним, перед стартом Олимпийских игр в сборной Украины по спортивной гимнастике прогремел скандал. Верняев раскритиковал работу Украинской федерации гимнастики, в частности вице-президента Федерации Стеллу Захарову. О проблемах в команде также сообщила тренер Ковтуна Ирина Горбачева. Захарова в ответ раскритиковала украинские СМИ.