Магучих борется за "золото" Олимпиады: онлайн видеотрансляция финала в прыжках в высоту
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Две украинки попали в финал
В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится финальный турнир по прыжкам в высоту среди женщин. Украину на турнире представят Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
Прямая видеотрансляция женского финала в прыжках в высоту будет доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Соревнования начнутся в 20:55 по киевскому времени.
Онлайн видеотрансляция финала Олимпиады в прыжках в высоту
Главным конкурентом Ярославы на турнире станет австралийка Никола Олислагерс. В этом сезоне только она и Ярослава прыгали выше планки 2 метра. У Геращенко лучший результат сезона — 1,95. К слову, Ирина и Ярослава без проблем преодолели квалификацию, а вот Юлия Левченко вылетела из олимпийского турнира.
Добавим, что перед Олимпийскими играми Магучих стала мировой рекордсменкой в Париже! Украинка сумела преодолеть высоту 2,10 м, побив мировой рекорд, который держался не одно десятилетие. Это произошло в рамках этапа "Бриллиантовой лиги" в столице Франции.
Напомним, после триумфа в Париже на Магучих внезапно наехал мэр Днепра Борис Филатов, однако за Ярославу нашлось кому заступиться.