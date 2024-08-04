Магучих борется за "золото" Олимпиады: онлайн видеотрансляция финала в прыжках в высоту

Две украинки попали в финал

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится финальный турнир по прыжкам в высоту среди женщин. Украину на турнире представят Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Прямая видеотрансляция женского финала в прыжках в высоту будет доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Соревнования начнутся в 20:55 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция финала Олимпиады в прыжках в высоту

Главным конкурентом Ярославы на турнире станет австралийка Никола Олислагерс. В этом сезоне только она и Ярослава прыгали выше планки 2 метра. У Геращенко лучший результат сезона — 1,95. К слову, Ирина и Ярослава без проблем преодолели квалификацию, а вот Юлия Левченко вылетела из олимпийского турнира.

Добавим, что перед Олимпийскими играми Магучих стала мировой рекордсменкой в Париже! Украинка сумела преодолеть высоту 2,10 м, побив мировой рекорд, который держался не одно десятилетие. Это произошло в рамках этапа "Бриллиантовой лиги" в столице Франции.

Напомним, после триумфа в Париже на Магучих внезапно наехал мэр Днепра Борис Филатов, однако за Ярославу нашлось кому заступиться.