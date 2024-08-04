Магучіх бореться за "золото" Олімпіади: онлайн відеотрансляція фіналу у стрибках у висоту

Дві українки потрапили до фіналу

У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться фінальний турнір зі стрибків у висоту серед жінок. Україну на турнірі представлять Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

Пряма відеотрансляція жіночого фіналу у стрибках у висоту буде доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Змагання розпочнуться о 20:55 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція фіналу Олімпіади у стрибках у висоту

Головним конкурентом Ярослави на турнірі стане австралійка Нікола Оліслагерс. Цього сезону тільки вона та Ярослава стрибали вище за планку 2 метри. У Геращенко найкращий результат сезону – 1,95. До речі, Ірина та Ярослава без проблем подолали кваліфікацію, а ось Юлія Левченко вилетіла з олімпійського турніру.

Додамо, що перед Олімпійськими іграми Магучіх стала світовою рекордсменкою у Парижі! Українка зуміла подолати висоту 2,10 м, побивши світовий рекорд, що тримався не одне десятиліття. Це сталося у рамках етапу "Діамантової ліги" у столиці Франції.

Нагадаємо, після тріумфу в Парижі на Магучіх раптово наїхав мер Дніпра Борис Філатов, проте за Ярославу знайшлося комусь заступитися.