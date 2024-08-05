Про "сон" между прыжками и конец карьеры: интервью с героинями Олимпиады-2024 Магучих и Геращенко

Украинская сборная завоевала сразу две медали в секторе для прыжков в высоту на Олимпиаде

В воскресенье, 4 августа, на "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени состоялись финальные соревнования по легкой атлетике в прыжках в высоту среди женщин. Украина уже давно доминирует в этом виде легкоатлетической программы и Олимпиада-2024 в очередной раз это подтвердила – Ярослава Магучих выиграла золотую медаль и звание олимпийской чемпионки, а Ирина Геращенко – бронзу.

"Телеграф" пообщался с нашими главными героинями дня на Играх в Париже. Ярослава и Ирина были "на взводе", постоянно улыбались, стараясь скрыть неимоверную усталость от прошедших соревнований.

Судьба медалей начала решаться на высоте 1,98 м. Первой этот рубеж покорила австралийка Никола Олислагерс, а дальше к ней с первой попытки присоединилась Магучих. Геращенко же с австралийкой Элеанор Паттерсон, хотя и не прошли дальше, но разделили "бронзу". А уже на высоте 2.00 Магучих покорила рубеж с первого раза, а Олислагерс закрутила интригу до максимума – провалила первые две попытки, но на третьей продолжила соревнование до планки 2.02 м. Олислагерс не смогла покорить высоту с трех попыток, так что Магучих автоматически стала чемпионкой. Украинка после двух неудачных прыжков подняла планку до 2.04 м. Взять рубеж не удалось, но главную задачу на тот момент она уже выполнила.

Австралийки и украинки разделили пъедестал. Фото: НОК Украины

Первой из раздевалки появилась бронзовый призер Игр Ирина Герщенко, которая подтвердила свой "бронзовый" статус. Два месяца назад на чемпионате Европы в Риме она финишировала на 3-м месте и вот теперь, уже на Олимпиаде, она вновь стала 3-й, но уже в мире, и второй в Европе – после своей соотечественницы Магучих.

Ирина, для начала общий вопрос, как прошли соревнования?

Хорошо. Конечно, было немного волнительно, но я знала, что мне нужно делать. У меня была классная первая попытка на 1,98 см. Очень жаль, что я наверное заранее решила, что я ее сделала и не смогла "докрутить" до конца. Вторая и третья попытки были более силовыми, Но силой это не так выходит, как когда ты делаешь с легкостью и максимальным комфортом. Но, слава Богу, все закончилось хорошо.

Геращенко выиграла первую медаль Олимпиады в карьере. Фото: НОК Украины

Я знаю вы прошли хороший сбор перед олимпийским турниром.

Да, это была такая легкая ностальгия. 13 лет назад именно во Франции, в Лилле, прошли мои первые международные соревнования – чемпионат мира среди юношей. И именно в Лилле у нас проходили сборы перед Олимпиадой-2024. У нас были идеальные условия для подготовки, спасибо за это французской стороне. И вот, как итог, бронзовая медаль Игр.

Пьедестал почета с украинками разделили две австралийки, которые также известны своей поддержкой Украины. Выв рады, что так получилось?

Прежде всего, я счастлива, что выиграть медали удалось нам с Ярославой. Но, звезды так сошлись, что мы оказались на пьедестале вместе с австралийками. Значит, так было судьбе угодно. Кстати, Элеанор соревновалась у нас в Донецке на юношеском чемпионате мира, и она там выиграла. Я тогда сидела на трибунах и смотрела соревнования в роли зрителя, потому что старше и не проходила на турнир по возрасту. Она тогда с Юлией Левченко соревновалась. И сейчас я очень счастлива разделить с ней бронзовую медаль Олимпиады.

Успешный прыжок Геращенко на Олимпиаде. Фото: НОК Украины

И тут в нашу беседу врывается главная героиня Игр в прыжках в высоту, недавно установившая мировой рекорд, Ярослава Магучих. У нашей чемпионки теперь полный комплект наград.

Ярослава, у вас есть золотые награды чемпионатов мира и Европы, Вы – обладательница мирового рекорда, а теперь и олимпийская чемпионка. Что дальше, какая мотивация?

Вы знаете, нет границ для совершенства. И я буду продолжать совершенствоваться. Выигрывать медали на последующих чемпионатах мира и Европы, следующей Олимпиаде, уже через четыре года. Разумеется, постараюсь превзойти свой мировой рекорд. Олимпийские игры – это конец цикла, но не конец карьеры точно. У меня еще много впереди.

Ярослава Магучих выглядела крайне спокойной. Фото: НОК Украины

На пьедестале оказались по две спортсменки из Австралии и Украины…

Да, это действительно круто для нас. Для соперниц, думаю, тоже. Но, удача была больше на нашей стороне, а ведь нам эти медали важны вдвойне. Учитывая ситуацию в нашей стране, то, что мы боремся за независимость. Мы завоевываем эти награды для того, чтобы потом иметь возможность общаться с международными СМИ, рассказывать им о ситуации в Украине, лишний раз привлекать внимание мирового сообщества, говорить о том, что мы продолжаем вести войну и продолжаем бороться за нашу независимость.

Какой предел человеческих возможностей в женских прыжках в высоту?

Многие говорили, что невозможно побить рекорд 2,09, который много лет назад установила болгарка Стефка Костадинова, но я смогла преодолеть планку на высоте 2.10 сантиметра. Рекорды устанавливаются для того, чтобы их били. Будем стараться бить и прыгать выше.

Вернемся к сегодняшнему финалу, на 2.02 было волнение, когда уже в секторе осталось не так много соперниц и шла решающая борьба за медали?

Действительно, немножко было. Но я старалась себя успокоить, говорила себе, что все хорошо. Все-таки я приехала на эту Олимпиаду фаворитом, лидером мирового рейтинга и я хотела, прежде всего, наслаждаться турниром. Естественно, когда Никола не прыгнула на 2,02, я поняла, что стала олимпийской чемпионкой и это был миг счастья.

Я очень благодарна своему тренеру, которая мне всегда говорила, что нужно прыгать с первой попытки. Потому что это играет очень важную роль. И сегодня я также прыгнула с первой попытки и это мне дало возможность стать чемпионкой.

Ярославе подкорился мировой рекорд, но не Олимпиаде. Фото: НОК Украины

Что не так было с планкой на 2,02? Вы вроде бы уже перелетели ее, а она шатается и падает…

Да, такое бывает, к сожалению. Действительно, я вылетала с запасом, но немножко не доделала прыжок и, в итоге, задела планку. Это возвращаясь к вопросу о мотивации. Еще есть над чем работать и что усовершенствовать. Чтобы потом уже выходить на соревнования и брать более высокие планки.

Это другой сектор, чем тот на котором три недели назад в Париже Вы установили мировой рекорд. Показалось, что он очень травмоопасен, спортсменки получали травмы и в квалификации, и в финале.

Да, это совершенно другой стадион и другой сектор. Я бы сказала, что все выступали в одинаковых условиях. Три недели назад был старый стадион, сейчас, олимпийский турнир проводится на более новом. Сегодня дорожка была, в принципе, хорошая. Может было трудно прыгать, все-таки я надеялась, что прыгну выше. Но, все равно, я очень счастлива, что у меня золотая медаль, это самое важное.

Параллельно проходившие соревнования в беге на 1500 метров, в частности, старт забега, не сбил вас, когда появилась пауза перед попыткой?

Нет, на самом деле если мы посмотрим на мой сезон и мои прыжки, то я и жду давно, и имею опыт того, что проводятся параллельные соревнования. Перед этим были соревнования, где параллельно проходили забеги на 400 метров с барьерами. Я уже привыкла к этому, таковы реалии, и я не думаю, что на это надо обращать внимание.

Вы заказали на последний прыжок высоту 2,04. В чем была идея? Ведь рекорд 2.10

Идея была в том, что я уже выходила на прыжок в ранге олимпийской чемпионки. И хотелось просто прыгнуть выше, использовать последнюю попытку.

Полное видео финала в прыжках в высоту на Олимпиаде в Париже

О чем Вы думали, когда лежали на дорожке, между попытками. Вы одна лежали и часто с закрытыми глазами, в то время как соперницы сидели?

На самом деле лежу, чтобы просто отдохнуть между попытками. Я не думаю ни о чем, могу смотреть на небо, могу немного посмотреть соревнования в других секторах, сегодня рядом с нами проходило метание молота. А так я стараюсь ни о чем не думать, а просто настраиваться на прыжки, чтоб сделать все правильно.

Так Магучих проводила паузы между прыжками. Фото: Твиттер Олимпиады

Когда Вы выходили на последний прыжок на 2.04, на мониторе было видно, что вы произнесли слово, но его было не разобрать. Что за слово вы произнесли перед прыжком?

(Улыбается) Упустим этот момент.