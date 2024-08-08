Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 8 августа (обновляется)

Украинский борец Парвиз Насимов точно получит медаль в греко-римской борьбе

В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 13-й соревновательный день. Украинцы сразятся за медали в нескольких видах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 8 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться в скалолазании, гребном спринте, борьбе, пятиборье и тяжелой атлетике.

Расписание и результаты украинцев 8 августа на Олимпиаде-2024 (обновляется)

11:00. Спортивное скалолазание. Трудность, полуфинал (ж) — Евгения Казбекова.

11:30. Гребной спринт. Каноэ-одиночки 200м, квалификация (ж) — Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок.

12:00. Современное пятиборье. Личный зачет, фехтование, квалификация (м) — Александр Товкай, Владислав Чекан.

12:00. Борьба. Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (ж) — Алина Грушина-Акобия — Ангелина Лысак (Польша).

Борьба — Вольная борьба, 86кг, 1/8 финала (м) — Василий Михайлов — Майлс Назем Амин (Сан-Марино).

12:50. Гребной спринт. Байдарки-четверки 500м, полуфиналы (м) — Украина.

15:30. Современное пятиборье. Личный зачет, фехтование, квалификация (ж) — Валерия Пермыкина.

16:00. Тяжелая атлетика 59кг (ж) — Камила Конотоп.

19:15. Борьба. Греко-римская, 67кг, финал (м) Парвиз Насибов — Саид Эсмаили Лейвеси (Иран).

Греко-римская, 87кг, поединок за бронзу (м) — Жан Беленюк.

По итогам 12-и игровых дней Олимпиады в Париже украинцы сумели выиграть 8 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях. Третью золотую медаль в копилку Сине-желтых добавил боксер Александр Хижняк.