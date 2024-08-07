Украинка Ливач случайно попала в бронзовый финал на Олимпиаде, но шансом не воспользовалась

Украинская борчиха, не выиграв ни единого боя на Играх, попала в матч за "бронзу"

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялись решающие поединки в женской борьбе в весовой категории до 50 кг. Украину на олимпийском турнире представляла Оксана Ливач.

Ливач в полуфинале Игр встретилась с японкой Юи Сусаки. Поединок завершился победой японки — 0:10. Об этом сообщает "Телеграф".

Добавим, Оксана попала в поединок за "бронзу" волею случая. Во-первых, украинке повезло, что после поражения в 1/8 финала от Винеш Пхогат из Индии та дошла до финала турнира. Таким образом, украинка попала в утешительные схватки. Невероятно, но на следующий день представительница Индии не сумела вложиться в лимит весовой категории, из-за чего ее дисквалифицировали. В итоге украинка попала в "бронзовый" поединок напрямую.

Накануне украинский борец Парвиз Насибов гарантировал Украине медаль в греко-римской борьбе. Жан Беленюк сразится за "бронзу".

На Олимпиаде в Париже украинцы на данный момент сумели выиграть семь медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях.