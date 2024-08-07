Удачный пиар или издевательство? Соцсети Паралимпиады смеются над спортсменами (видео)

Паралимпийские игры в Париже начнутся в августе

Украинская телеведущая, журналистка и блогерша Татьяна Бобрикова во время Олимпийских игр в Париже обратила внимание на официальный аккаунт Паралимпийских игр в Тик-Токе. Контент, который публикует данный аккаунт, некоторые сочтут неприемлемым.

Соответствующий пост Бобрикова опубликовала на своем Tik-Tok-канале. Журналистка поделилась некоторыми роликами, а также прокомментировала их.

"Как вам контент официального аккаунта Паралимпийских игр? Что это? Удачный пиар или неудачный юмор?" — задается вопросом Бобрикова.

В сети мнение пользователей разделилось. Некоторым понравился юмор, с помощью которого привлекают внимание к Паралимпиадам. Другие считают, что SMM-щики перегнули палку и в открытую смеются над паралимпийцами. В любом случае данный подход приносит свои плоды. На официальный Tik-Tok Паралимпийских игр подписано свыше 4 млн человек.

На Олимпийских играх в Париже не обошлось без конфузов. К примеру, французский прыгун с шестом Антони Аммирати не сумел квалифицироваться в финал соревнований, зацепив планку своим причинным местом. А украинка Ярослава Магучих просто спала во время соревнований за медали.