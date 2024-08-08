Жан Беленюк красивым жестом закончил карьеру. С медалью! (Фото дня)

Сам спортсмен пока не делал никаких официальных заявлений о своей победе

Народный депутат Украины, заслуженный мастер спорта и известный борец греко-римского стиля Жан Беленюк завершил спортивную карьеру. На Олимпиаде-2024 в Париже он собрал полный комплект наград.

О своем решении спортсмен сообщал ранее, а сразу после победного боя на Олимпийских играх оставил свою обувь на ринге.

33-летний Жан Беленюк победил поляка Аркадиуша Кулинича со счетом 3:1. Поединок состоялся в весе до 87 килограмм. Первым счет открыл поляк, а украинца судья поставил в партер, после чего он смог разорвать захват соперника. После этого Беленюк взял инициативу в свои руки и попытки Кулинича атаковать были безуспешными. В итоге Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль.

Источник фото: X

Источник фото: tribunaua

На радостях украинец станцевал гопак прямо на ковре для борьбы, а затем на глазах у сотен тысяч зрителей снял обувь и оставил ее там. Этот жест означает, что спортсмен завершает свою профессиональную карьеру. К слову, он собрал полный набор олимпийских наград: в 2016 в Рио-де-Жанейро завоевал серебро, в 2020 году в Токио выборол золото, и в Париже в 2024 году получил бронзу.

Источник фото: tribunaua

В сети уже отреагировали на победу Жана Беленюка и его уход из большого спорта. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских спортсменов за их блестящие выступления и опубликовал кадры момента победы Жана Беленюка.

К поздравлениям присоединился и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также просто украинцы в сети. Некоторые шутят о том, что спортсмен "провел переговоры с Польшей". А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что у Украины уже 10 олимпийских медалей в Париже.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что боксер Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже. Поединок с казахстанским боксером Нурбеком Рахатулы Оралбайем завершился за три раунда.