"Динамо" на последних секундах упустило победу над "Рейнджерс" в матче Лиги чемпионов (видео)

Бело-синие начали раунд отбора с ничьей

Во вторник, 6 августа, "Динамо" провело первую игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против ФК "Рейнджерс" (Шотландия). Накануне киевляне разобрались с ФК "Партизан" (Сербия).

Поединок, который проходил в Люблине (Польша) на одноименном стадионе, завершился со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый гол во встрече записал на свой счет Андрей Ярмоленко, который замкнул прострел Владислава Ваната. Киевляне умудрились потерять победу за несколько секунд до окончания встречи — Сириль Дессерс замкнул навес с правого фланга.

Напомним, ответная игра между командами состоится 13 августа. Победитель противостояния выйдет в решающий раунд отбора Лиги чемпионов, где сыграет против победителя дуэли "Зальцбург" — "Твенте". Проигравший вылетел в Лигу Европы.

Напомним, во втором квалификационном раунде ЛЧ киевляне переиграли сербский "Партизан", причем сделали это дважды. В "домашней" игре был зафиксирован разгром — 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды. Для Бело-синих это была принципиальная встреча, ведь сербский клуб в межсезонье съездил на товарищеский турнир в РФ.